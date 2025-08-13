close-btn
Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози

13.08.2025 17:00
Микола Деркач

Частка Біткоїна (BTC) у загальній вартості всього крипторинку впала нижче 60% — вперше з 1 лютого. Це означає, що інші криптовалюти зростають швидше, ніж провідна монета

Фото: pexels.com

Ринкова капіталізація Біткоїна наразі становить $2,4 трлн, тоді як загальний обсяг крипторинку перевищив $4 трлн і встановив новий історичний максимум.

Ключовим драйвером зростання став Ether (ETH), який піднявся до рівня $4,7 тис. Востаннє домінування Біткоїна було на такому рівні, коли його ціна була нижче $100 тис.

Рекорди фіксують не лише криптовалюти — фондові індекси США також досягли нових максимумів. І S&P 500, і Nasdaq 100 оновили рекорди.

Тим часом індекс DXY, який відстежує курс долара США до кошика основних валют, опустився нижче 98, що продовжує підтримувати ризикові активи.

Ринки наразі закладають майже 100% ймовірність зниження ставки на засіданні Федеральної резервної системи 17 вересня. Зниження базової ставки федеральних фондів очікується до 4,0–4,25%.

Читайте також: Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

Втім, вівторковий звіт щодо інфляції виявився змішаним: загальний річний показник виявився м’якшим, ніж очікувалося, але базова інфляція залишається проблемою.

Станом на момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $120,6 тис., демонструючи тижневе зростання – 5,6%; ринкова капіталізація зросла на 1,72% за цей період. Також у понеділок, 11 серпня, Bitcoin протестував рівень $122,19 тис., близький до історичного максимуму — $123,09 тис. (за даними CoinMarketCap).

Фото: coinmarketcap.com

Раніше ми також писали, що на тлі триваючого булрану Біткоїна (BTC) актив досягнув помітної віхи — минув понад рік від останнього випадку, коли провідні медіа чи фінансові коментатори оголошували його «мертвим».

Щодо прогнозів, багато хто вважає, що провідна криптовалюта має всі шанси вже найближчим часом прорватися вище рівня історичного максимуму та почати підніматися до показників $130-140 тис. Зокрема, аналітик Michaël van de Poppe зазначив, що імпульс Біткоїна посилився після прориву вище $117 тис. і ціна вище $148 тис. можлива вже у вересні цього року.

Нагадаємо, що Майкл Сейлор вважає, що Біткоїн (BTC) щороку перевершуватиме індекс S&P 500 на 6-8%.

Допоміжні матеріали: sg.finance.yahoo.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
