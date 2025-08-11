Ринки перебувають у найбільшій фінансовій бульбашці в історії — економіст

Економіст Генрік Зеберг б’є на сполох щодо можливої ринкової кризи. Зеберг заявив, що світові ринки зараз перебувають у найбільшій фінансовій бульбашці в історії

Економіст зазначив, що хоч очікує драматичного краху, найближчі тижні можуть принести вибухові злети в криптовалютному секторі перед початком спаду.

За його прогнозом, найближчі два-три місяці можуть пройти під знаком інтенсивних спекулятивних ралі, що почнуться з Ethereum (ETH), далі торкнуться великих альткоїнів і зрештою мемкоїнів.

«Зараз у нас найбільша фінансова бульбашка в історії. І вона лусне. Але – у нас є приблизно 10 тижнів криптобульбашкового драйву. Це означає екстремальні ралі: спочатку ETH — потім великі альткоїни — потім мемкоїни тощо», — сказав він.

Водночас Зеберг застеріг, що цей підйом — не довгострокова інвестиційна можливість, а короткочасна фаза спекулятивної ейфорії.

Дивлячись уперед, він порадив трейдерам бути дуже вибірковими і стратегічними, купувати лише тоді, коли монета демонструє сильний імпульс, і швидко виходити перед майбутнім ринковим розворотом.

Крім того, у своєму аналізі він підкреслив важливість використання ринкових сигналів, таких як патерни хвиль Елліота та індикатори імпульсу, щоб визначити, які активи готові рухатися наступними і наскільки далеко може поширитися ралі.

Цікаво, що це не вперше Зеберг виділяє криптовалютний сектор як можливу причину свого прогнозованого ринкового краху.

Він зазначав, що Біткоїн (BTC) поки що не є безпечним активом, а навпаки — ризиковим, пов’язаним з технологічними акціями. За його прогнозом, «Технічна бульбашка 2» лусне, спричинивши падіння і Nasdaq, і BTC.

Водночас він попередив, що Біткоїн є частиною найбільшої фінансової бульбашки, що підтримується легкою грошовою політикою з 2008 року, і вважає, що актив може показати короткострокове зростання перед різким крахом і можливою історичною рецесією.

Джерело: Finbold.