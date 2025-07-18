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Біткоїн перевершить індекс S&P 500 — Майкл Сейлор

18.07.2025 19:40
Ольга Деркач

Майкл Сейлор зі Strategy, раніше відомої як MicroStrategy, вважає, що Біткоїн (BTC) щороку перевершуватиме індекс S&P 500 на 6–8%

Біткоїн перевершить індекс S&P 500 — Майкл Сейлор

Біткоїн перевершить індекс S&P 500 — Майкл Сейлор Фото: pixabay.com

Він окреслив орієнтовні річні показники: 12% для S&P 500 і 18–20% для Біткоїна.

Аргументи Сейлора прості: Біткоїн не несе контрагентських ризиків, притаманних корпоративним структурам, і не залежить від валютної експозиції, як традиційні акції.

«Біткоїн — це чистий капітал», — заявив Сейлор, додавши, що він не залежить від мит, логістики, менеджменту чи політичної ситуації, які обтяжують компанії з індексу S&P 500.

Аналіз акцій Strategy

Ставка Strategy на Біткоїн виявилася надзвичайно вдалою: нещодавно компанія досягла рекордної ринкової капіталізації. Акції зросли на 22,3% за місяць і закрилися на рівні $451,34 — це плюс 50,44% від початку року.

Тим часом сам Біткоїн піднявся на 10% за останній місяць, оновивши максимум вище $123 000, перш ніж скоригуватися до $118 583.

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Чи потрапить Strategy до S&P 500

Віцепрезидент Strive Funds Bitcoin Strategy Джефф Волтон повідомив, що Strategy вже 12-й день поспіль відповідає критеріям для включення в індекс S&P 500. Це стало можливим після трансформації компанії із софтверної у «біткоїн-похідну» інвестицію, як її нині часто називають.

Ключовий прорив забезпечило оновлення стандартів обліку від Ради з фінансової звітності (FASB), яке дозволило компаніям відображати цифрові активи за справедливою вартістю. Це дало MicroStrategy змогу виконати вимогу щодо прибутковості, яка досі блокувала її шлях в індекс.

За оцінками Волтона, компанія покаже прибуток у $14 млрд за другий квартал, що еквівалентно приблизно $11 млрд чистого прибутку за останні 12 місяців. Втім, відповідність критеріям ще не гарантує включення: остаточне рішення залишається за комітетом S&P 500. Деякі аналітики вважають, що компанія нині функціонує більше як закритий інвестиційний фонд, ніж як операційний бізнес.

Strategy оприлюднить звіт за другий квартал 31 липня після закриття ринку. Попри чисті збитки за останні три квартали, інвестори зосереджені не на показниках традиційного софтверного бізнесу, а на зростанні вартості Біткоїна.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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