3 ключові рівні ціни Біткоїна, за якими варто стежити

Після досягнення нового історичного максимуму вище $123 000 аналітик з торгівлі криптовалютами визначив три цінові рівні, які можуть підтримати подальше зростання Біткоїна

За словами Алі Мартінеса, нинішній бичачий тренд зумовлений проривом Біткоїна з багатомісячного паралельного торговельного каналу. Він зазначив, що це стало переломним моментом у структурі ринку та створило передумови для подальшого зростання.

Зокрема, подолання важливого рівня опору поблизу $113 000 підтвердило формування бичачого тренду, який триває ще з квітня. Після кількох тижнів консолідації нижче цього рівня, прорив перетворив колишній опір на нову зону підтримки, що відкриває шлях до подальшого руху вгору.

Першим важливим цільовим рівнем після прориву стала позначка $123 000 — і саме її Біткоїн уже досяг.

Ключові рівні для спостереження

Тепер увага зосереджується на наступних важливих зонах — $131 000, $144 000 та $158 000. Усі ці рівні збігаються з довгостроковими технічними прогнозами та психологічними бар’єрами ринку.

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Схожий прогноз озвучив і аналітик Тед Піллоуз. Він вважає, що наступною ціллю для Біткоїна стане $125 000 — і її може бути досягнуто вже найближчими днями.

За його словами, зараз ринок демонструє класичну фазу накопичення за моделлю Вайкоффа, а $125 000 — це ключовий рівень опору перед можливою паузою у зростанні.

Технічна картина

Станом на момент написання Біткоїн торгується на рівні $120 767, що більш ніж на 1,7% вище за добу.

З технічної точки зору, 50-денна проста ковзна середня (SMA) перебуває на позначці $107 362, що свідчить про стійкий короткостроковий тренд — ціна впевнено вище. 200-денна SMA становить $88 660, що підтримує позитивний довгостроковий сценарій.

Втім, індекс відносної сили (RSI) за 14 днів досягнув 74,77, що свідчить про зону перекупленості — отже, у короткостроковій перспективі можливий відкат або період консолідації.

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Джерело: Finbold.