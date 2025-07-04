Біткоїн-гаманець часів Сатоші переказав $1 млрд BTC після 14 років сплячки

Давно неактивний біткоїн-гаманець, що веде свою історію ще з початку існування криптовалюти, здійснив переказ 10 000 BTC — на момент транзакції це становило приблизно $1,09 млрд

Це одна з найбільших і найвизначніших операцій 2025 року.

Згідно з ончейн-даними, адреса гаманця 12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me отримала рівно 10 000 BTC ще 3 квітня 2011 року, коли ціна одного Біткоїна становила лише $0,78. Тоді вся транзакція коштувала лише $7 805.

Після 14 років без руху ці монети були переказані 4 липня 2025 року, коли Біткоїн торгувався на рівні близько $109 246. Таким чином, лише на зростанні ціни власник потенційно заробив понад $1,09 млрд.

Гаманець повністю спорожнів — усі 10 000 BTC були переказані однією транзакцією. Варто зазначити, що ця адреса залишалася недоторканою настільки довго, що ще до моменту появи ключових подій у криптоекосистемі: запуску великих бірж, залучення інституцій та навіть створення Ethereum.

Попри те, що власник цієї адреси невідомий, подібні перекази старих і великих обсягів BTC часто викликають припущення щодо причетності Сатоші Накамото — псевдонімного творця Біткоїна. Однак блокчейн-дослідники раніше картографували адреси, пов’язані з Сатоші, і ця не входить до їхнього переліку.

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Попри це, рух такої великої кількості «недоторканих» біткоїнів — рідкісне явище, яке завжди привертає увагу як криптоспільноти, так і регуляторів.

Причини переказу залишаються невідомими, але час, імовірно, має значення. Біткоїн нещодавно знову подолав позначку в $100 000, а ліквідність на ринку покращилася після запуску кількох біткоїн-ETF на початку року. Можливо, власник вирішив скористатися сприятливою ринковою ситуацією або просто «зафіксувати» прибуток після понад десяти років утримання активу.

Цікаво, що це відбулося на тлі різкого зростання кількості «біткоїн-мільйонерів» — лише в першій половині 2025 року з’явилося понад 26 000 нових адрес із балансом понад $1 млн.

Попри значну суму, ціна Біткоїна після транзакції залишилася стабільною. Це може свідчити про те, що переказ відбувався через OTC-угоду (поза біржею) або на інший приватний гаманець, а не для негайного продажу.

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Джерело: Finbold.