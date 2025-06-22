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BlackRock vs. Strategy: у кого більше біткоїнів

22.06.2025 10:00
Ольга Деркач
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Компанії Strategy (раніше — Microstrategy) та BlackRock наразі мають найбільші з відомих інституційних позицій у Біткоїні (BTC) — і їхні обсяги майже зрівнялись

BlackRock vs. Strategy: у кого більше біткоїнів

BlackRock vs. Strategy: у кого більше біткоїнів Фото: chatgpt.com

За останніми даними, Strategy накопичила близько 592 100 BTC на суму понад $63,3 млрд, тоді як BlackRock володіє 670 295 BTC.

Остання оприлюднена покупка Strategy — 10 100 біткоїнів на $1 млрд, за середньою ціною $104 080 за монету. Придбання відбулося на тлі волатильності ринку, викликаної загостренням напруженості між Ізраїлем та Іраном: курс Біткоїна просів з $110 000 до внутрішньотижневого мінімуму в $103 639.

Ця угода підняла річну прибутковість Біткоїн-активів Strategy до 19,1%, що наближає компанію до цілі в 25% прибутковості до кінця 2025 року.

Тим часом BlackRock також активно нарощує позицію — лише за останні тижні компанія придбала біткоїнів на $1,1 млрд. Також 17 червня біржовий фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) від BlackRock зафіксував приплив коштів на суму $639 мільйонів, поповнивши свої запаси на 6 088 біткоїнів (BTC)

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Strategy позиціонує Біткоїн як ключовий актив компанії. Генеральний директор Майкл Сейлор використовує різні фінансові інструменти для подальших купівель BTC.

Нещодавно Strategy запустила третій привілейований фонд STRD, забезпечений біткоїнами, на біржі Nasdaq — щоб залучити ще $250 млн для нових інвестицій.

BlackRock діє інакше: компанія накопичує біткоїни через структуру біржового інвестиційного фонду (ETF), акумулюючи кошти інвесторів і створюючи масштабні позиції. Мета — стати провідною компанією у сфері цифрових активів до 2030 року, взявши під управління щонайменше $50 млрд у криптовалютах протягом п’яти років.

Попри різні стратегії, обидві компанії продовжують активно скуповувати BTC. Лідер у цій гонці може змінюватися, але одне лишається очевидним: разом BlackRock і Strategy володіють понад 1,3 млн біткоїнів — тобто близько 6% від загальної пропозиції, що свідчить про масштабну інституційну експансію, яка суттєво змінила всю криптосферу.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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