JPMorgan запустить власний депозитний токен

Американський банківський гігант JPMorgan повідомив, що планує запустити так званий «депозитний токен» JPMD на публічному блокчейні Base, який побудований на базі мережі Ethereum та належить біржі Coinbase

Депозитний токен має слугувати цифровим аналогом банківського депозиту в комерційному банку. Новий токен з дохідністю забезпечуватиме цілодобове проведення розрахунків і буде доступний лише для комерційних клієнтів банку.

«Ми очікуємо, що установи використовуватимуть JPMD для ончейн-розрахунків із цифровими активами, а також для транскордонних B2B-транзакцій, — розповів Навін Маллела, співкерівник підрозділу Kinexys, що займається блокчейн-рішеннями JPMorgan. — З огляду на те, що депозитні токени з часом також матимуть дохідність, це забезпечить кращу взаємозамінність з уже наявними депозитними продуктами, які використовують установи».

У банку зазначають, що попри певну схожість із стейблкоїнами, їхній токен є іншим фінансовим продуктом — він надає інституціям аналогічні можливості, але з тіснішим зв’язком із традиційною банківською системою.

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У травні Wall Street Journal повідомляв, що JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo обговорювали можливість запуску спільного стейблкоїна, який би пришвидшив транзакції та допоміг конкурувати з криптокомпаніями, які активно виходять на ринок.

Цей крок відбувається на тлі активізації з боку американських регуляторів щодо правил для стейблкоїнів.

Нагадаємо, що JPMorgan готується приймати криптовалютні активи як забезпечення за кредитами — зокрема, біржові фонди (ETF), прив’язані до Біткоїна (BTC). Спершу банк почне видавати фінансування під забезпечення ETF, починаючи з iShares Bitcoin Trust від BlackRock. Це стане важливим кроком у розширенні криптопропозицій JPMorgan на тлі м’якшої регуляторної політики нової адміністрації США.

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Джерело: Finextra.