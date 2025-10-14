JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

Американський фінансовий гігант JPMorgan розробляє послуги з торгівлі криптовалютами, але поки що не планує самостійно зберігати цифрові активи клієнтів

Голова підрозділу ринків і цифрових активів JPMorgan Скотт Лукас у коментарі CNBC підтвердив, що банк «рухається у напрямку торгівлі», проте «кастодіальні послуги наразі не стоять на порядку денному».

«Джеймі Даймон (гендиректор банку) був досить чітким на інвесторському дні — ми будемо залучені до торгівлі, але зберігання активів зараз не розглядається, — зазначив Лукас. — Є багато питань щодо нашої готовності до ризику і того, наскільки далеко ми хочемо зайти цим шляхом. Кастодіальні послуги, можливо, стануть наступним етапом».

Він додав, що банк вивчає, хто може стати «правильним зберігачем» для JPMorgan.

Під час інтерв’ю Лукас кілька разів згадав про «and-підхід» компанії: JPMorgan прагне не обирати між традиційними фінансами та новими технологіями, а розвивати обидва напрями. У 2025 році банк поступово розширює присутність у крипто- та блокчейн-секторі, зокрема через співпрацю з Coinbase.

Зміна позиції банку частково пояснюється еволюцією поглядів CEO Джеймі Даймона, який після років критики крипторинку визнав, що став «прихильником стейблкоїнів» і бачить користь у блокчейні.

JPMorgan також тестує власний депозитний токен JPMD на блокчейні Base. За словами Лукаса, він може «створити реальні можливості для нових послуг на грошовому ринку» та допомогти банку реагувати на попит клієнтів на стейблкоїни.

Водночас JPMorgan не очікує, що домінуватиме одна мережа, наприклад Ethereum.

«Ми не думаємо, що буде лише один гравець. Ми бачимо консолідацію, але і появу нових layer-1 рішень. Тож простір для розвитку великий, і ми точно будемо діяти у цьому напрямку найближчими кварталами», — підсумував Лукас.

Плани JPMorgan мають важливе значення не лише для банківської галузі, а й для всієї криптоспільноти. Якщо один із найбільших гравців традиційних фінансів запустить повноцінну торгівлю криптоактивами, це може стати сигналом для інших банків і регульованих установ наслідувати приклад. У результаті криптовалюти отримають ширше визнання в традиційній фінансовій системі, а доступ до них відкриється для мільйонів клієнтів через звичні банківські сервіси.

