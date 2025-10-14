close-btn
PaySpaceMagazine

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

14.10.2025 18:20
Ольга Деркач

Американський фінансовий гігант JPMorgan розробляє послуги з торгівлі криптовалютами, але поки що не планує самостійно зберігати цифрові активи клієнтів

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

Фото: unsplash.com

Голова підрозділу ринків і цифрових активів JPMorgan Скотт Лукас у коментарі CNBC підтвердив, що банк «рухається у напрямку торгівлі», проте «кастодіальні послуги наразі не стоять на порядку денному».

«Джеймі Даймон (гендиректор банку) був досить чітким на інвесторському дні — ми будемо залучені до торгівлі, але зберігання активів зараз не розглядається, — зазначив Лукас. — Є багато питань щодо нашої готовності до ризику і того, наскільки далеко ми хочемо зайти цим шляхом. Кастодіальні послуги, можливо, стануть наступним етапом».

Він додав, що банк вивчає, хто може стати «правильним зберігачем» для JPMorgan.

Під час інтерв’ю Лукас кілька разів згадав про «and-підхід» компанії: JPMorgan прагне не обирати між традиційними фінансами та новими технологіями, а розвивати обидва напрями. У 2025 році банк поступово розширює присутність у крипто- та блокчейн-секторі, зокрема через співпрацю з Coinbase.

Читайте також: 3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

Зміна позиції банку частково пояснюється еволюцією поглядів CEO Джеймі Даймона, який після років критики крипторинку визнав, що став «прихильником стейблкоїнів» і бачить користь у блокчейні.

JPMorgan також тестує власний депозитний токен JPMD на блокчейні Base. За словами Лукаса, він може «створити реальні можливості для нових послуг на грошовому ринку» та допомогти банку реагувати на попит клієнтів на стейблкоїни.

Водночас JPMorgan не очікує, що домінуватиме одна мережа, наприклад Ethereum.

«Ми не думаємо, що буде лише один гравець. Ми бачимо консолідацію, але і появу нових layer-1 рішень. Тож простір для розвитку великий, і ми точно будемо діяти у цьому напрямку найближчими кварталами», — підсумував Лукас.

Плани JPMorgan мають важливе значення не лише для банківської галузі, а й для всієї криптоспільноти. Якщо один із найбільших гравців традиційних фінансів запустить повноцінну торгівлю криптоактивами, це може стати сигналом для інших банків і регульованих установ наслідувати приклад. У результаті криптовалюти отримають ширше визнання в традиційній фінансовій системі, а доступ до них відкриється для мільйонів клієнтів через звичні банківські сервіси.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 мемкоїни на Solana, які здатні перетворити $100 на $1 000 у 2026

XRP vs Біткоїн: у якої монети більший інвестиційний потенціал

Чи варто інвестувати в мемкоїни

За матеріалами cointelegraph.com.

Рубрики: JPMorgan ChaseБанкиКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
JPMorgan запустить власний депозитний токен 18.06.2025

JPMorgan запустить власний депозитний токен
JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами 05.06.2025

JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами
JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025 31.05.2025

JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025
JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни 21.05.2025

JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни
Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan 20.12.2024

Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan
JPMorgan прогнозує зростання золота та Біткоїна: причина 05.10.2024

JPMorgan прогнозує зростання золота та Біткоїна: причина
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:40

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

 Сьогодні  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США

 Сьогодні  18:20

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

 Сьогодні  17:10

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

 Сьогодні  16:00

Mastercard представила нову платформу: що робить

 Сьогодні  14:50

НБУ змінює вимоги до резервів банків

 Сьогодні  12:30

3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.