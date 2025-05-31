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JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025

31.05.2025 10:00
Ольга Деркач
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Цьогорічний топ літератури на літо від JPMorgan включає 16 книг та охоплює теми щастя, стійкості, штучного інтелекту та майбутнього долара США

JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025

JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025 Фото: privatebank.jpmorgan.com

Нагадаємо, що такі підбірки компанія випускає вже 26 років. Всього було сформовано понад 1000 пропозицій від клієнтських радників JPMorgan і відібрано спеціальним оглядовим комітетом.

«Цього року ми зосередилися на силі цікавості, — сказав Дарін Одуйоє, директор з комунікацій підрозділу управління активами та статками JPMorgan, який курує список. — Це можна сприймати як шлях до саморефлексії або як трансформацію».

Одуйоє зазначив, що JPMorgan також отримав відгуки від сімейних офісів — приватних інвестиційних підрозділів заможних сімей — і багато хто з них наголосив на необхідності надавати наставництво наступному поколінню власників багатства. Очікується, що старші покоління передадуть своїм сім’ям близько $100 трлн, тому освіта та навчання — своїм головний пріоритет.

Окрім 16 книжок — на відміну від попередніх списків, які зазвичай містили 10 назв, — цього року список також включає рекомендовані літні активності: від виставки Dataland у The Grand LA до перегонів SailGP і виноробні Hill Family Estate у Напі, Каліфорнія.

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Ось повний список книжок:

  1. Життя у трьох вимірах: як цікавість, дослідження та досвід роблять життя повнішим і кращим (Life in Three Dimensions: How Curiosity, Exploration, and Experience Make a Fuller, Better Life) — Шигехіро Оїші.
  2. Бути собою: перевірений метод створення справжнього життя та кар’єри (Becoming You: The Proven Method for Crafting Your Authentic Life and Career) — Сьюзі Велч.
  3. Перезапуск: як змінити те, що не працює (Reset: How to Change What’s Not Working) — Ден Гіт.
  4. Наступний день: переходи, зміни та рух уперед (The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward) — Мелінда Френч Гейтс.
  5. Залізна надія: уроки, здобуті при подоланні неможливого (Iron Hope: Lessons Learned from Conquering the Impossible) — Джеймс «Залізний ковбой» Лоуренс.
  6. Розповідь: мемуари (The Tell: A Memoir) — Емі Ґріффін.
  7. Дорослішання: як технології та підприємництво змінюють обличчя Близького Сходу та Північної Африки (Coming of Age: How Technology and Entrepreneurship are Changing the Face of MENA) — Нур Суейд.
  8. Технологічна республіка: жорстка сила, м’яка віра та майбутнє Заходу (The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West) — Александр Карп і Ніколас Заміска.
  9. Неминуче: всередині хаотичного, але невпинного переходу до електромобілів (Inevitable: Inside the Messy, Unstoppable Transition to Electric Vehicles) — Майк Коліас.
  10. Виховання ШІ: ключовий гід із батьківства для нашого майбутнього (Raising AI: An Essential Guide to Parenting Our Future) — Де Кай.
  11. ДзеркалоДзеркало: відбивна поверхня в сучасному мистецтві (MirrorMirror: The Reflective Surface in Contemporary Art) — Майкл Петрі.
  12. Колекція Фріків: американська родина та еволюція смаку в золоту добу (The Fricks Collect: An American Family and the Evolution of Taste in the Gilded Age) — Ієн Вардроппер.
  13. Марс: фотографії з архівів NASA (Mars: Photographs from the NASA Archives) — Ніккі Джованні, Джеймс Л. Ґрін, Емілі Лакдавала, Роб Меннінґ і Марґарет А. Вайткамп.
  14. Життя з квітами (Living with Flowers) — Айрін Лаудер.
  15. Компас цінностей: чого 101 країна вчить нас про сенс, життя та лідерство (The Values Compass: What 101 Countries Teach Us About Purpose, Life, and Leadership) — Мандіп Рай.
  16. Економічний фокус: наш долар, ваша проблема. Погляд зсередини на сім буремних десятиліть глобальних фінансів і шлях уперед (Economic Spotlight: Our Dollar, Your Problem: An Insider’s View of the Seven Turbulent Decades of Global Finance, and the Road Ahead) — Кеннет Рогофф.

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Допоміжні матеріали cnbc.com.

Рубрики: JPMorgan ChaseСвітНовини
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