У Дії запрацювала програма єКнига

За допомогою нової ініціативи держава прагне заохотити українську молодь до читання та підтримати видавців книжок

Нова програма єКнига вже стала доступна у Дії, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Участь в програмі можуть взяти лише українці, яким у 2024-му виповнилось 18 років, або виповниться в наступних. Вони отримають по 908 грн для придбання книг, виданих в Україні державною мовою.

Щоб скористатись послугою, у застосунку Дія потрібно обрати єКнига у розділі Сервіси, після чого відкрити спеціальний рахунок в одному з банків та подати заявку та виплату.

Вас може зацікавити: У Дії з’явилася мапа банків, які працюють під час блекаутів

Отримані гроші можна буде витратити протягом 3 місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги.

«Цією ініціативою ми прагнемо не лише заохотити молодь до читання рідною мовою, але й підтримати українську книговидавничу галузь, виробничі потужності якої постраждали від російських обстрілів», — зазначає Шмигаль.

Нагадаємо, програма єКнига стане першою доступною на новій Дія.Картці. Вона прибере необхідність випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат. Згодом планується перевести на нову картку виплати єПідтримки, включно з тими, що були у 2021–2023 роках.

Наразі Дія.Картку можна відкрити в таких банках:

ПриватБанк

monobank

А-банк

Акордбанк

Глобус банк

На етапі підключення також знаходяться Банк Кредит Дніпро, Sense Bank та Bank 3/4.

Також ми писали, що українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії оновили процедуру реєстрації ТОВ

У Дії стали доступні гранти для молодих підприємців: як отримати

У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю