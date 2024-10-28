У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю

Невдовзі у застосунку Дія з’явиться можливість переглядати дані про зброю

Крім того, користувачі зможуть отримати цифровий витяг із Єдиного реєстру зброї, що дозволить своєчасно контролювати термін дії дозволу. Про це повідомила заступниця директора з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач під час виступу на телемарафоні, пише UNN.

«В застосунку Дія буде відображатись інформація про зброю», — сказала Ткач.

Як зазначила Валерія Ткач, користувачі матимуть доступ до зведеної інформації про зброю, де можна буде переглянути всі необхідні дані: тип, модель, серійний номер та поточний статус.

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«Щодо дозволів на зброю, то це буде інформація лише про наявні дозволи, їхній статус: активний, призупинений чи скасований. Також буде вказуватись термін дії дозволу, для контролю аби своєчасно його поновлювати», — додала вона.

Ткач підкреслила, що користувачі зможуть замовити витяг з Єдиного реєстру зброї, який буде доступний у цифровому форматі.

Нагадаємо, що у Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що застосунок Дія розшириться — у нього буде інтегровано шість нових послуг.

Раніше ми писали, що у Дії зʼявилися дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка.

«Вкладайте в перемогу, а не під матрац. З облігаціями в Дії ставайте інвестором за лічені секунди. Ви купуєте цінні папери в застосунку, кошти працюють на перемогу, а потім повертаються вам з прибутком на картку єПідтримка», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Дії стали доступні гранти для молодих підприємців. Молоді підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна Справа». Ця послуга вже доступна на порталі Дія.

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