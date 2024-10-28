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У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю

28.10.2024 14:40
Ольга Деркач
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Невдовзі у застосунку Дія з’явиться можливість переглядати дані про зброю

У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю

У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю Фото: diia.gov.ua

Крім того, користувачі зможуть отримати цифровий витяг із Єдиного реєстру зброї, що дозволить своєчасно контролювати термін дії дозволу. Про це повідомила заступниця директора з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач під час виступу на телемарафоні, пише UNN.

«В застосунку Дія буде відображатись інформація про зброю», — сказала Ткач.

Як зазначила Валерія Ткач, користувачі матимуть доступ до зведеної інформації про зброю, де можна буде переглянути всі необхідні дані: тип, модель, серійний номер та поточний статус.

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«Щодо дозволів на зброю, то це буде інформація лише про наявні дозволи, їхній статус: активний, призупинений чи скасований. Також буде вказуватись термін дії дозволу, для контролю аби своєчасно його поновлювати», — додала вона.

Ткач підкреслила, що користувачі зможуть замовити витяг з Єдиного реєстру зброї, який буде доступний у цифровому форматі.

Нагадаємо, що у Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що застосунок Дія розшириться — у нього буде інтегровано шість нових послуг.

Раніше ми писали, що у Дії зʼявилися дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка.

«Вкладайте в перемогу, а не під матрац. З облігаціями в Дії ставайте інвестором за лічені секунди. Ви купуєте цінні папери в застосунку, кошти працюють на перемогу, а потім повертаються вам з прибутком на картку єПідтримка», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Дії стали доступні гранти для молодих підприємців. Молоді підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна Справа». Ця послуга вже доступна на порталі Дія.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю

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