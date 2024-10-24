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У Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг — Федоров

24.10.2024 13:25
Микола Деркач
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що застосунок Дія розшириться — у нього буде інтегровано шість нових послуг

У Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг — Федоров

У Дії невдовзі з’явиться 6 нових послуг — Федоров Фото: pexels.com

«Команда працює на шаленій швидкості: тільки запустили шлюб онлайн — одразу перейшли до масштабного Нацкешбеку, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси в Дії та постійно працюємо над розробкою нових. Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях», — написав Федоров у Telegram.

Чого варто очікувати:

  1. Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
  2. еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
  3. Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
  4. Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Ведуться роботи над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
  5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. З’явиться можливість повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
  6. Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

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«Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», — додав Міністр цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що у застосунку Дія тепер доступні для купівлі дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка.

«Вкладайте в перемогу, а не під матрац. З облігаціями в Дії ставайте інвестором за лічені секунди. Ви купуєте цінні папери в застосунку, кошти працюють на перемогу, а потім повертаються вам з прибутком на картку єПідтримка», — повідомили у пресслужбі Дії.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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