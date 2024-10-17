Вчасно інтегрувала Дію: які послуги можна отримати

Сервіс миттєвого обміну електронними документами Вчасно інтегрував Дію, значно розширивши можливості користувачів

Про це повідомила пресслужба Дії.

«З Дією українці підписують документи Дія.Підписом і шерять копії документів з будь-якої точки світу просто зі смартфона, а паперова тяганина та бюрократія залишається тільки у страшних снах. Компанія Вчасно інтегрувала Дію, щоб зробити свої сервіси максимально зручними для клієнтів. Реєстрації, підписи та отримання КЕП — все в кілька кліків», — зазначається у повідомленні.

Які послуги ви можете отримати у Вчасно з Дією:

підпис документів Дія.Підписом у сервісі документообігу Вчасно.ЕДО;

реєстрація з Дією у реферальній прорамі та партнерські бонуси у Вчасно.Каса;

безкоштовний КЕП від Вчасно (як для фізичних, так і для юридичних осіб).

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«Для налаштування шерингу документів через Дію та Дія.Підпис на власних платформах представникам державних установ та бізнесу потрібно звернутися до команди Дії за контактами на сайті Інтеграція Дії», — додали у пресслужбі Дії.

Нагадаємо, що до сервісу «Національного кешбеку» додали новий інструмент, що доступний у застосунку Дія — сканер штрихкодів.

Завдяки новому сканеру можна через Дію наперед дізнатися, чи нараховується кешбек за товар. Не потрібно уточнювати у касирів супермаркету чи шукати позначку на упаковці. Щоб скористатись інструментом, потрібно відкрити Дію та навести сканер на штрихкод продукту. Після цього програма сповістить, чи буде нараховано кешбек. Далі вже рішення за покупцем — обирати цей товар чи інший.

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