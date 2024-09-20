В е-Підприємець з'явилась нова послуга для бізнесу

Підприємці тепер можуть оформлювати декларацію відповідності матеріально-технічної бази на порталі Дія

Міністерство цифрової трансформації розширило можливості комплексної послуги е-Підприємець.

Відтепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства з охорони праці на порталі Дія.

Декларація відповідності МТБ — це документ, у якому підприємство підтверджує, що приміщення й обладнання відповідають вимогам законів про безпеку на роботі. Без нього СТО, заводи та всі організації, які мають на виробництві важкі машини та механізми, не мають права працювати.

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Зазначається, що раніше подати декларацію можна було тільки офлайн у територіальному підрозділі Держпраці. Люди днями очікували на опрацювання заяви, а якщо не вистачало інформації — потрібно було проходити весь процес заново.

Тепер це можна зробити у Дії в кілька кліків: заповнити заяву та підписати її КЕПом, відстежити статус опрацювання й зручно отримати документ на порталі.

Нагадаємо, для бізнесу запустили систему єДозвіл. Вона допоможе підприємцям швидко подавати заяви та отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, уточнювати інформацію про компанію тощо.

З 18 вересня бізнесу стала доступна перша послуга — реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Вона є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Ця іфункція потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми.

Також ми писали, що молоді підприємці тепер також зможуть отримати допомогу на розвиток власного бізнесу в межах програми «Власна справа».

Право на отримання грантів розміром до 150 тис. грн на створення бізнесу тепер є і в українців віком до 25 років. Вони зобов’язані зареєструватись як фізичні особи-підприємці (ФОП), однак вимога створити робочі місця для них буде не обов’язковою.

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Джерело: Мінцифри