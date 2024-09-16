Для бізнесу запускають систему єДозвіл: якою буде перша послуга

Система єДозвіл допоможе підприємцям швидко подавати заяви та отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, уточнювати інформацію про компанію тощо

Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл) розпочне роботу з 18 вересня. Бізнесу стане доступна перша послуга — реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Перша доступна в межах системи функція є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Вона потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми.

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«Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її», — зазначає Юлія Свириденко.

Завдяки єДозволу процес подання декларацій буде автоматизованим. Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено. За умови заповнення всіх полів повернень не буде взагалі. Тобто, якщо вдалося відправити декларацію через Дію, система її автоматично прийме.

Які ще функції планується запровадити

Наразі уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. Вже додано до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями. Ця послуга запрацює у жовтні й також буде доступна в Дії.

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«Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів», — розповіла міністерка.

Після переведення процесу подачі в онлайн, бізнес зможе превентивно усувати недоліки заявок. Алгоритм програми вказуватиме, які поля заповнені некоректно. Якщо доданий до заявки документ не відповідає вимогам, підприємці оперативно отримуватимуть через Дію коментарі фахівців Мінекономіки.

Загалом у планах Мінекономіки — повна цифровізація дозволів та ліцензій. Однак терміни втілення в життя такого амбіційного рішення не називаються.

Нагадаємо, молоді підприємці тепер також зможуть отримати допомогу на розвиток власного бізнесу в межах програми «Власна справа».

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Джерело: Мінекономіки