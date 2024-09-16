close-btn
PaySpaceMagazine

Для бізнесу запускають систему єДозвіл: якою буде перша послуга

16.09.2024 17:10
Дарія Шуть
Читати росiйською

Система єДозвіл допоможе підприємцям швидко подавати заяви та отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, уточнювати інформацію про компанію тощо

Для бізнесу запускають систему єДозвіл: якою буде перша послуга

Фото: unsplash.com

Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл) розпочне роботу з 18 вересня. Бізнесу стане доступна перша послуга — реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Перша доступна в межах системи функція є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Вона потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми.

Читайте також: Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм

«Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її», — зазначає Юлія Свириденко.

Завдяки єДозволу процес подання декларацій буде автоматизованим. Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено. За умови заповнення всіх полів повернень не буде взагалі. Тобто, якщо вдалося відправити декларацію через Дію, система її автоматично прийме.

Які ще функції планується запровадити

Наразі уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. Вже додано до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями. Ця послуга запрацює у жовтні й також буде доступна в Дії.

Вас може зацікавити: ЄБРР поновлює грантову програму для релокації українського бізнесу

«Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів», — розповіла міністерка.

Після переведення процесу подачі в онлайн, бізнес зможе превентивно усувати недоліки заявок. Алгоритм програми вказуватиме, які поля заповнені некоректно. Якщо доданий до заявки документ не відповідає вимогам, підприємці оперативно отримуватимуть через Дію коментарі фахівців Мінекономіки.

Загалом у планах Мінекономіки — повна цифровізація дозволів та ліцензій. Однак терміни втілення в життя такого амбіційного рішення не називаються.

Нагадаємо, молоді підприємці тепер також зможуть отримати допомогу на розвиток власного бізнесу в межах програми «Власна справа».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні зростає кількість підприємців, які переводять бізнес в онлайн — WayForPay

Скільки заробили середні та великі підприємства України за пів року — Держстат

В Україні хочуть змінити систему класифікації підприємництва

Джерело: Мінекономіки

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнесДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу 16.09.2024

Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу
Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк 16.09.2024

Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк
Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни 14.09.2024

Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни
ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу 13.09.2024

ЄБРР надасть Укргазбанку €150 млн на кредитування бізнесу
ЄБРР надасть Кредобанку €100 млн на кредити для бізнесу 12.09.2024

ЄБРР надасть Кредобанку €100 млн на кредити для бізнесу
Молочна компанія «Волошкове поле» приєдналася до «Національного кешбеку» 12.09.2024

Молочна компанія «Волошкове поле» приєдналася до «Національного кешбеку»
Вибір редакції
Всі
Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0
ТОП статей 15.09.2024

Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0

 Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
ТОП статей 13.09.2024

Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
Останні новини
16.09.2024  18:50

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

 16.09.2024  18:00

НБУ оштрафував фінансову компанію

 16.09.2024  17:10

Для бізнесу запускають систему єДозвіл: якою буде перша послуга

 16.09.2024  16:20

Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу

 16.09.2024  15:30

Tesla створила бездротову зарядку електрокарів

 16.09.2024  14:40

Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк

 16.09.2024  13:50

У Дії з'явились гранти на навчання: як отримати

 Всі новини
credit link image