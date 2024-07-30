В Україні хочуть змінити систему класифікації підприємництва

Україна можливо перейде на нову систему класифікації підприємництва. Пропонується поділити всіх підприємців на 5 категорій

Про це йдеться в повідомленні пресслужби комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Планується, що замість існуючого секторального поділу влада введе сегментний.

Пропонується наступні 5 категорій економічних суб’єктів:

самозайняті (ІТД — індивідуальна трудова діяльність, НПД — незалежна професійна діяльність);

платформнозайняті (взаємодіють з цифровими платформами);

сімейне підприємництво;

мікро підприємництво (мікробізнес);

мале підприємництво (малий бізнес).

Усі вищезазначені категорії економічних суб’єктів належать до загальновизнаного сектору МСБ (мікро, малого та середнього бізнесу). Безпосередньо мікро, малі та середні підприємства відповідають загальноприйнятим критеріям для визначення категорій підприємств відповідно до Рекомендацій Європейської Комісії 2003/361/ЄС від 6 травня 2003 року.

А інші, такі як самозайняті особи, платформнозайняті особи та сімейні підприємства потребують релевантного уточнення та визначення по суті й за формою, а також напрацювання окремого регулювання.

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Кінцевою метою вдосконалення нормативно правового регулювання та розширення сектору МСБ на декілька важливих категорій та субкатегорій таких як самозайняті, платформнозайняті особи та сімейні бізнеси, є надання економічно проактивним особам, які свідомо приймають підприємницький ризик широкого спектра можливостей реалізувати свій економічний та підприємницький потенціал з максимальним соціально-економічним ефектом, можливості створити умови для всеосяжної детінізації позалегальної економіки й забезпечити еволюцію розвитку підприємців від базових форм економічної організації (самозайнятих) до категорій середнього та великого бізнесів.

Це складне й тривале завдання. В рамках робочої групи щодо модернізації законодавства в секторі мікро та малого бізнесу вже розпочата робота.

Нагадаємо, що Мінекономіки запустило онлайн-платформу для бізнесу. Система складатиметься з трьох компонентів — дашборду, інформаційного вікна та особистого кабінету. Наразі доступ є до бета-версії сервісу «Пульс».

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