Швейцарська Helvetas розширить підтримку українського бізнесу

Швейцарська організація Helvetas планує розширити програми підтримки приватних підприємців в Україні

Helvetas — швейцарська організація з впровадження ініціатив сталого розвитку — зацікавлена в розширенні підтримки українського малого і середнього бізнесу.

Наразі підтримка розповсюджується на проєкти в гуманітарній сфері, а також програми для експортерів та професійного розвитку працівників. До них планують додати ще декілька напрямків, зокрема розвиток та підтримку малих та середніх підприємств, а також їхню інтеграцію в регіональні та крос-секторальні ланцюги виробництва.

Нові спільні проєкти запровадять в пріоритетних для України секторах, таких як будівництво та переробка, відновлювана енергетика та когенерація, а також сільське господарство та логістика.

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«Також проговорили можливу співпрацю із залучення приватних інвестицій в економіку, кооперацію українських та іноземних підприємств та розміщення високотехнологічних виробництв країн-партнерів на нашій території, в тому числі за участю швейцарської агенції розвитку SIFEM», – наголосив за підсумками зустрічі Володимир Кузьо, заступник міністра економіки України.

Крім цього, підіймалась тема розширення мандату Helvetas на розвиток приватного сектору в Україні в ключових секторах економіки, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках та мають найбільший потенціал для зростання.

Ще однією темою для розмови було надання допомоги українським містам, громадам та бізнесу з метою закупівлі та встановлення енергетичного обладнання для розподіленої генерації. Це має підвищити енергетичну стійкість регіонів та українських підприємців після того, як росія знищила близько 9 ГВт маневрових потужностей української електрогенерації.

Нагадаємо, сьогодні український малий та середній бізнес може отримати фінансування від різних міжнародних донорів та в рамках багатьох державних програм. Як скористатися такою допомогою — читайте в нашому матеріалі.

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Джерело: Мінекономіки України