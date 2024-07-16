close-btn
PaySpaceMagazine

Швейцарська Helvetas розширить підтримку українського бізнесу

16.07.2024 14:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Швейцарська організація Helvetas планує розширити програми підтримки приватних підприємців в Україні

Helvetas розширить підтримку українського бізнесу

Фото: freepik.com

Helvetas — швейцарська організація з впровадження ініціатив сталого розвитку — зацікавлена в розширенні підтримки українського малого і середнього бізнесу.

Наразі підтримка розповсюджується на проєкти в гуманітарній сфері, а також програми для експортерів та професійного розвитку працівників. До них планують додати ще декілька напрямків, зокрема розвиток та підтримку малих та середніх підприємств, а також їхню інтеграцію в регіональні та крос-секторальні ланцюги виробництва.

Нові спільні проєкти запровадять в пріоритетних для України секторах, таких як будівництво та переробка, відновлювана енергетика та когенерація, а також сільське господарство та логістика.

Вас може зацікавити: Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот

«Також проговорили можливу співпрацю із залучення приватних інвестицій в економіку, кооперацію українських та іноземних підприємств та розміщення високотехнологічних виробництв країн-партнерів на нашій території, в тому числі за участю швейцарської агенції розвитку SIFEM», – наголосив за підсумками зустрічі Володимир Кузьо, заступник міністра економіки України.

Крім цього, підіймалась тема розширення мандату Helvetas на розвиток приватного сектору в Україні в ключових секторах економіки, які будуть пріоритетними для інвестування у 2024-2027 роках та мають найбільший потенціал для зростання.

Ще однією темою для розмови було надання допомоги українським містам, громадам та бізнесу з метою закупівлі та встановлення енергетичного обладнання для розподіленої генерації. Це має підвищити енергетичну стійкість регіонів та українських підприємців після того, як росія знищила близько 9 ГВт маневрових потужностей української електрогенерації.

Нагадаємо, сьогодні український малий та середній бізнес може отримати фінансування від різних міжнародних донорів та в рамках багатьох державних програм. Як скористатися такою допомогою — читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки російських бізнесів вилучила Україна з початку війни — Опендатабот

Які дані про компанії найчастіше змінюють українські бізнесмени — Опендатабот

У яку країну переїжджає найбільше українських стартапів

Джерело: Мінекономіки України

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок 16.07.2024

Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок
TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток 16.07.2024

TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток
Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова 15.07.2024

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова
Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС 15.07.2024

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС
Укренерго купуватиме електрику у бізнесу 15.07.2024

Укренерго купуватиме електрику у бізнесу
Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот 15.07.2024

Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток
ТОП статей 16.07.2024

TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток

 Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
ТОП статей 16.07.2024

Що таке дропи та як побороти поширену злочинну схему
Останні новини
Сьогодні  17:50

НБУ змінить інструкції щодо міжбанківських платежів

 Сьогодні  17:00

Де зберігати свою криптовалюту — відповідь технічного директора Ripple

 Сьогодні  16:20

Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний

 Сьогодні  16:00

Від інновації до попкультури: чому бізнес інтегрує Дію у власні сервіси та як це змінює ринок

 Сьогодні  15:40

3 криптовалюти, за якими варто стежити цього тижня

 Сьогодні  15:00

НБУ запровадить обов'язкове страхування застави за кредитом

 Сьогодні  14:20

Швейцарська Helvetas розширить підтримку українського бізнесу

 Всі новини