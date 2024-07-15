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Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот

15.07.2024 15:00
Дарія Шуть
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Кількість кримінальних проваджень проти українських компаній зросла у 2,6 раза протягом останнього року

Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот

Фото: freepik.com

5 015 українських бізнесів були згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири — в справах про колабораційну діяльність.

Загалом 2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138. Це найбільший показник з 2012 року.

При цьому 2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних справах цього року. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення за держзраду, три — за колабораціонізм та ще 10 — за відмивання коштів.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

В чому головна проблема таких показників

До 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або справи взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.

Розв’язанням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом. З відповідною ініціативою Опендатабот звернувся до Генеральної прокуратури. Проте генпрокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

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«Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках», — зазначає Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

До прикладу, згідно з постановою НБУ № 65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть постати перед труднощами у фінансових операціях, оскільки їх діяльність піддається підвищеному контролю.

Нагадаємо, Опендатабот запустив відкриту платформу для бізнесу, яка передбачає публікацію документів на сторінці компанії в сервісі. Це дозволяє швидко надавати доступ до важливої інформації без зайвих клопотів.

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Джерело: Опендатабот

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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