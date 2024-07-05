Скільки податків сплатив великий бізнес України за пів року — податкова

Великий бізнес майже вдвічі збільшив обсяги сплати податків до державного бюджету України у 2024 році порівняно з минулим

Протягом січня-червня цього року платники Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків переказали до бюджету 242,9 млрд грн. Це на 102 млрд грн (або в 1,7 раза) більше, ніж за перше півріччя 2023-го.

Як повідомили в Державній податковій службі, доля надходжень від великого бізнесу за останні шість місяців становить 40,6% від збору до загального фонду держбюджету по Україні.

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Зокрема, в розрізі основних податків великий бізнес сплатив за перше півріччя такі суми:

податок на прибуток — надійшло 93,5 млрд грн (в 3 рази або на 62,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2023-го);

дивіденди, нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність — 58,6 млрд грн (у 2,2 раза або +31,4 млрд грн);

податок на додану вартість — 58,3 млрд грн (на 3,5% або +2 млрд грн);

податок на доходи фізичних осіб — 14,8 млрд грн (на 27,5% або +3,2 млрд грн);

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів — 11,5 млрд грн (на 10,1% або +1,1 млрд грн).

Водночас великі підприємства у січні-червні переказали до бюджету 21,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 25,3% або на 4,4 млрд грн більше, ніж за перші пів року 2023-го.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів, що найближчим часом очікують пропозиції від уряду щодо збільшення податків, включаючи військовий збір. Через поточну ситуацію ці пропозиції будуть досить радикальними.

Також ми писали, що попри війну, податкові надходження в Україні зростають. Їх реальний обсяг за перші чотири місяці 2024 року на 27% більший, ніж за той самий період 2021 року.

У цілому за перші чотири місяці цього року податкові надходження становили 176 млрд грн. Найбільше податків перераховує Київ, як найбільше місто України — 51,6 млрд грн (за перші 4 місяці 2024 року). На другому місці Дніпропетровська область — 15,4 млрд грн надходжень у бюджет. Третє місце в Харківської області — 12,9 млрд грн.

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