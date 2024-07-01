Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні

Вже в найближчі місяці для всіх українців, зокрема й ФОПів, планують значно підняти податки для збільшення надходжень до бюджету. Яка ситуація з податками для бізнесу буде в липні, читайте в матеріалі

Попри плани з підвищення податків та перегляду податкової системи в цілому, цього місяця суми та види податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) не зміняться. Як і раніше, вони повинні щомісяця сплачувати єдиний податок (ЄП) та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Розмір ЄСВ прив’язаний до мінімальної зарплати. З 1 квітня вона становить 8000 грн та поки не змінювалась. Тому мінімальний ЄСВ в Україні складає 1760 грн на місяць (22% від “мінімалки”). Максимальний ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат — це 26 400 грн на місяць.

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Сума ЄП для ФОПів різна, зокрема:

I група — 302,8 грн (10% від прожиткового мінімуму);

II група – 1600 грн (20% від мінімальної зарплати);

III група — фіксований ЄП на рівні 2023 року. Це 5% від доходів для неплатників ПДВ та 3% — для платників ПДВ.

Водночас за несвоєчасну сплату єдиного податку бізнесу загрожують штрафи та пеня.

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Ліміти для кожної групи ФОПів залишаються без змін на такому рівні:

I група — 1 336 000 грн;

II група — 6 672 000 грн;

III група — 9 336 000 грн.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев розповів, що найближчим часом очікують пропозиції від уряду щодо збільшення податків, включаючи військовий збір. Через поточну ситуацію ці пропозиції будуть досить радикальними.

У Національній стратегії вказано, що підвищення податків допоможе залучити до держбюджету додаткових 190 млрд грн. Проте реальні потреби бюджету становлять близько 400 млрд грн. Військовий збір, який зараз не сплачують ФОПи, планують збільшити до 5%.

Серед головних змін, які плануються для ФОПів у 2025 році, необов’язкова реєстрація – статус ФОП надаватиметься автоматично після відкриття в банку відповідного рахунку. А його закриття передбачатиме зняття статусу підприємця.

Також II та III групу ФОП планують об’єднати в одну. Оподаткування становитиме від 3% до 17%, залежно від виду діяльності.

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За матеріалами today.ua