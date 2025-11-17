close-btn
Біткоїн увійшов у «структурний» ведмежий ринок: що далі

17.11.2025 14:50
Ольга Деркач

Ціна Біткоїна знову різко впала у неділю вдень — до нового шестимісячного мінімуму $93 000. На перший погляд, причин для цього обвалу небагато: немає жодних значущих каталізаторів, які можна було б назвати. Водночас аналітики з Kobeissi Letter вважають, що на ринку криптовалют відбувається глибший та фундаментальніший зсув. Вони пояснили, чому почався новий тип циклу — «структурний» ведмежий ринок

Біткоїн увійшов у «структурний» ведмежий ринок: що далі

Фото: pixabay.com

Чому такі різкі рухи

Перед тим як перейти до пояснення цього ведмежого циклу, варто розглянути причини загального обвалу. Адже BTC втратив 25% від історичного максимуму початку жовтня та зараз торгується на шестимісячних мінімумах близько $95 000 після падіння в неділю. Як визнають аналітики, це падіння є особливо «дивне з однієї ключової причини».

«На фундаментальному боці криптовалют не було багато суттєвих ведмежих змін. Лише кілька днів тому президент Трамп сказав, що зробити Америку номер один у крипто — його головний пріоритет».

Крім того, інфляція у США поступово знижується, Федеральна резервна система знову зменшила ставку, а Вашингтон та Пекін наближаються до торговельної угоди. Ситуація зараз виглядає значно більш оптимістичною, ніж, скажімо, у квітні.

У результаті аналітики класифікують поточне падіння як «структурне та механічне». Вони зазначають, що все почалося з інституційних відтоків у середині — наприкінці жовтня, що помітно за даними ETF. У перший тиждень листопада криптофонди зафіксували чисті відтоки на $1,2 млрд — рекордний обсяг.

Найскладніше у тому, що ці інституційні відтоки відбуваються на тлі надмірного використання кредитного плеча, пояснюють у Kobeissi Letter.

Що далі

У публікації зазначається, що 3 із останніх 16 торгових днів обсяги ліквідацій перевищували $1 млрд. Ба більше, денні ліквідації понад $500 млн стали звичною справою. У поєднанні з низькими обсягами торгів це робить цінові рухи надто різкими у будь-який бік.

Це також пояснює різку зміну ринкових настроїв. Як повідомлялося на вихідних, індекс страху та жадібності впав до найнижчого рівня з лютого, хоча BTC все ще зріс на 25% від квітневого дна.

«Кредитне плече підсилює зміни в інвесторських настроях», — зазначають аналітики.

Попри це, команда підсумовує, що фундаментальна вартість ринку криптовалют лише покращилася. Вони прогнозують, що дно вже близько, оскільки ці «заломлення» незабаром «will work their way out».

Попри це, команда підсумовує, що фундаментальна вартість ринку криптовалют лише покращилася. Вони прогнозують, що дно вже близько, оскільки ці «заломлення» незабаром зникнуть.

За матеріалами cryptopotato.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
