Біткоїн увійшов у «структурний» ведмежий ринок: що далі

Ціна Біткоїна знову різко впала у неділю вдень — до нового шестимісячного мінімуму $93 000. На перший погляд, причин для цього обвалу небагато: немає жодних значущих каталізаторів, які можна було б назвати. Водночас аналітики з Kobeissi Letter вважають, що на ринку криптовалют відбувається глибший та фундаментальніший зсув. Вони пояснили, чому почався новий тип циклу — «структурний» ведмежий ринок

Чому такі різкі рухи

Перед тим як перейти до пояснення цього ведмежого циклу, варто розглянути причини загального обвалу. Адже BTC втратив 25% від історичного максимуму початку жовтня та зараз торгується на шестимісячних мінімумах близько $95 000 після падіння в неділю. Як визнають аналітики, це падіння є особливо «дивне з однієї ключової причини».

«На фундаментальному боці криптовалют не було багато суттєвих ведмежих змін. Лише кілька днів тому президент Трамп сказав, що зробити Америку номер один у крипто — його головний пріоритет».

Крім того, інфляція у США поступово знижується, Федеральна резервна система знову зменшила ставку, а Вашингтон та Пекін наближаються до торговельної угоди. Ситуація зараз виглядає значно більш оптимістичною, ніж, скажімо, у квітні.

Leverage in crypto is unique. It is common for speculators to take on positions that are levered at 20x, 50x, or even 100x. As seen below, a 2% move at 100x leverage would liquidate your position. When millions of traders are using leverage, this leads to a domino effect. pic.twitter.com/G1UirvgjCw — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 16, 2025

У результаті аналітики класифікують поточне падіння як «структурне та механічне». Вони зазначають, що все почалося з інституційних відтоків у середині — наприкінці жовтня, що помітно за даними ETF. У перший тиждень листопада криптофонди зафіксували чисті відтоки на $1,2 млрд — рекордний обсяг.

Найскладніше у тому, що ці інституційні відтоки відбуваються на тлі надмірного використання кредитного плеча, пояснюють у Kobeissi Letter.

Що далі

У публікації зазначається, що 3 із останніх 16 торгових днів обсяги ліквідацій перевищували $1 млрд. Ба більше, денні ліквідації понад $500 млн стали звичною справою. У поєднанні з низькими обсягами торгів це робить цінові рухи надто різкими у будь-який бік.

Це також пояснює різку зміну ринкових настроїв. Як повідомлялося на вихідних, індекс страху та жадібності впав до найнижчого рівня з лютого, хоча BTC все ще зріс на 25% від квітневого дна.

«Кредитне плече підсилює зміни в інвесторських настроях», — зазначають аналітики.

The trend is even more evident outside of Bitcoin. Take a look at Ether, $ETH, which is now officially down -8.5% on the year. Since October 6th, Ether is down a massive -35%. This is beyond bear market territory despite a broader rally in ALL risky assets across the board. pic.twitter.com/sG5KJBKXus — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 16, 2025

Попри це, команда підсумовує, що фундаментальна вартість ринку криптовалют лише покращилася. Вони прогнозують, що дно вже близько, оскільки ці «заломлення» незабаром «will work their way out».

