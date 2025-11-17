У яких сферах та регіонах українці найчастіше відкривають бізнес — YC.Market

Команда YC.Market дослідила бізнес-активність в Україні у третьому кварталі 2025 року. Зокрема, проаналізувала кількість новозареєстрованих компаній та таких, які припинили свою діяльність, у розрізі регіонів, секторів економіки, а також за статтю керівників компаній

Топ секторів за новозареєстрованими компаніями

У третьому кварталі 2025 року український бізнес найактивніше реєстрували у сфері оптової торгівлі — 2971 нова компанія. На другому місці — інформаційні технології з 2586 новозареєстрованими компаніями. Замикає трійку сектор операцій з нерухомістю — 2214 нових реєстрацій бізнесів. У топ 5 також увійшли транспорт і логістика (1943 компанії) та будівництво (1885 компаній), що свідчить про пожвавлення у сферах перевезень та будівництва.

Далі сільське господарство (1565), інші послуги (1131), роздрібна торгівля (1089), харчова промисловість (843) та машинобудування (725). Перша десятка демонструє широку галузеву диверсифікацію підприємницької активності та прагнення до відновлення ключових напрямів економіки.

Топ секторів за компаніями що припинили діяльність

Найбільше припинень діяльності компаній у третьому кварталі зафіксовано у сфері, яка дала і найбільше реєстрацій компаній, а саме в оптової торгівлі — 388 компаній. Далі – операції з нерухомістю (195 компаній) та сільське господарство (191). У топ 5 також потрапили забудовники (144 компанії) та сектор інших послуг (132).

Припинення торкнулися також роздрібної торгівлі (116 компаній), транспорту і логістики (103), медичних закладів (99), харчової промисловості (95) та телекомунікацій (73). Загалом структура припинень відображає як структурні зміни в економіці, так і труднощі, які переживають галузі з вищим рівнем конкуренції або залежністю від стабільного ринку.

Що змінилось в секторальному розподілі?

Згідно з даними YC.Market третьому кварталі 2025 року структура найпопулярніших секторів для реєстрації бізнесу майже повністю повторює тенденції першого півріччя. Із десяти секторів, що очолювали рейтинг у 1–2 кварталах, вісім зберегли свої позиції в топ 10 і в третьому кварталі. Це може свідчити про сталість ключових напрямів підприємництва.

Лідером, як і раніше, залишається оптова торгівля — сектор з найбільшою кількістю реєстрацій компаній в обох періодах. Окрім того, у трійці лідерів відбулася певна ротація: ІТ-сфера піднялася з третього місця в першому півріччі на друге місце у третьому кварталі, тоді як операції з нерухомістю перемістилися з другого на третє.

Регіональний розподіл

У третьому кварталі 2025 року найбільшу кількість нових компаній було зареєстровано у Києві — 2805. Столиця традиційно утримує лідерство за підприємницькою активністю. Високу динаміку також демонструє і Львівська область – 660 компаній.

Замикають пʼятірку лідерів Дніпропетровська (563), Київська (504) та Одеська (452) області. Натомість найменше нових реєстрацій компаній зафіксовано в Донецькій (14 компаній), Херсонській (15), Чернігівській (70), Чернівецькій (88) та Сумській (92) областях.

Гендерний розподіл

Щодо жінок-засновниць компаній: за даними YC.Market у третьому кварталі 2025 року жінки є засновницями 2395 нових компаній, що становить 31,5% від загальної кількості новозареєстрованих бізнесів. Натомість чоловіки є засновниками 5189 компаній, що відповідає 68,5%.

Такий розподіл демонструє, що хоча частка жінок у підприємництві зростає, вона все ще залишається меншою за частку чоловіків. Серед компаній, що припинили діяльність у III кварталі, 215 були засновані жінками (29,9%), тоді як 504 припинених компанії були засновані чоловіками(70,1%).

