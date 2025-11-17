close-btn
2 компанії, капіталізація яких може сягнути $500 млрд до 2026 року

17.11.2025 17:10
Ольга Деркач

Світові ринки змінюються так, що окремі швидкозростаючі техкомпанії переходять із категорії перспективних гравців до справжніх гігантів за ринковою капіталізацією

Фото: freepik.com

Завдяки трансформації під впливом ШІ та появі нових бізнес-моделей, кілька компаній, що вже наблизилися до позначки у пів трильйона, мають достатній імпульс та фінансову силу, щоб піднятися ще вище.

Нижче — дві акції, які добре позиціоновані для того, щоб досягти капіталізації $500 млрд до 2026 року.

Netflix (NASDAQ: NFLX)

Netflix уже майже на фінішній прямій. Ринкова капіталізація стрімінгового гіганта становить приблизно $471,26 млрд, а акції торгуються поблизу $1 112,17.

Щоб досягти вартості у $500 млрд, Netflix потрібно додати близько $28,74 млрд ринкової вартості, тобто приблизно 6,10% до поточного рівня. Це передбачає ціну акцій на рівні близько $1 180, якщо ринкова капіталізація та кількість акцій зростатимуть пропорційно.

Шлях Netflix до цієї мети є водночас реалістичним і конкретним. Прагнення менеджменту диверсифікувати доходи — передусім завдяки розширенню та розвитку тарифу з рекламою — починає перетворювати реєстрації користувачів на механізм монетизації, а не просто інструмент зменшення відтоку.

Дані свідчать, що рекламний тариф приваблює значну частку нових користувачів на тих ринках, де він доступний, а Netflix інвестує у рекламні технології та персоналізацію, щоб поступово збільшувати рекламний ARPU.

Паралельно безперервні інвестиції в ексклюзивні оригінали, міжнародний контент і зростаючі ігрові напрями підвищують залученість та утримання користувачів, забезпечуючи компанії кілька важелів для збільшення доходів та підтримки вищої оцінки.

Читайте також: Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року

Palantir (NASDAQ: PLTR)

Palantir має подолати більшу дистанцію, та її зростання спирається на не менш відчутні драйвери. Ринкова капіталізація платформи з аналізу даних і ШІ становить близько $414,74 млрд, а акції торгуються поблизу $174,01.

Щоб досягти $500 млрд, Palantir має додати приблизно $85,26 млрд вартості — це близько 20,56%, що передбачає ціну акцій на рівні близько $209,78 за умови пропорційного зростання.

Потенціал Palantir пов’язаний із швидким впровадженням штучного інтелекту в компаніях і державних установах. Платформа компанії — її онтологія, застосунки на основі ШІ та модель «передового інженера» — створена для того, щоб захопити непропорційно велику частку потужних і високовартісних AI-проєктів.

Кілька факторів можуть прискорити рух компанії до капіталізації у пів трильйона: подальше розширення довгострокових урядових контрактів, сильне зростання комерційного бізнесу у США та покращення повторюваних доходів і маржинальності завдяки масштабуванню програмного забезпечення.

Якщо Palantir зможе перетворити великий портфель потенційних угод та прискорене впровадження ШІ на передбачувані високорентабельні повторювані доходи, переоцінка у бік більш традиційного мультиплікатора програмного забезпечення може закрити залишковий розрив у 20%.

За матеріалами finbold.com.

