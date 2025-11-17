2 компанії, капіталізація яких може сягнути $500 млрд до 2026 року

Світові ринки змінюються так, що окремі швидкозростаючі техкомпанії переходять із категорії перспективних гравців до справжніх гігантів за ринковою капіталізацією

Завдяки трансформації під впливом ШІ та появі нових бізнес-моделей, кілька компаній, що вже наблизилися до позначки у пів трильйона, мають достатній імпульс та фінансову силу, щоб піднятися ще вище.

Нижче — дві акції, які добре позиціоновані для того, щоб досягти капіталізації $500 млрд до 2026 року.

Netflix (NASDAQ: NFLX)

Netflix уже майже на фінішній прямій. Ринкова капіталізація стрімінгового гіганта становить приблизно $471,26 млрд, а акції торгуються поблизу $1 112,17.

Щоб досягти вартості у $500 млрд, Netflix потрібно додати близько $28,74 млрд ринкової вартості, тобто приблизно 6,10% до поточного рівня. Це передбачає ціну акцій на рівні близько $1 180, якщо ринкова капіталізація та кількість акцій зростатимуть пропорційно.

Шлях Netflix до цієї мети є водночас реалістичним і конкретним. Прагнення менеджменту диверсифікувати доходи — передусім завдяки розширенню та розвитку тарифу з рекламою — починає перетворювати реєстрації користувачів на механізм монетизації, а не просто інструмент зменшення відтоку.

Дані свідчать, що рекламний тариф приваблює значну частку нових користувачів на тих ринках, де він доступний, а Netflix інвестує у рекламні технології та персоналізацію, щоб поступово збільшувати рекламний ARPU.

Паралельно безперервні інвестиції в ексклюзивні оригінали, міжнародний контент і зростаючі ігрові напрями підвищують залученість та утримання користувачів, забезпечуючи компанії кілька важелів для збільшення доходів та підтримки вищої оцінки.

Читайте також: Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року

Palantir (NASDAQ: PLTR)

Palantir має подолати більшу дистанцію, та її зростання спирається на не менш відчутні драйвери. Ринкова капіталізація платформи з аналізу даних і ШІ становить близько $414,74 млрд, а акції торгуються поблизу $174,01.

Щоб досягти $500 млрд, Palantir має додати приблизно $85,26 млрд вартості — це близько 20,56%, що передбачає ціну акцій на рівні близько $209,78 за умови пропорційного зростання.

Потенціал Palantir пов’язаний із швидким впровадженням штучного інтелекту в компаніях і державних установах. Платформа компанії — її онтологія, застосунки на основі ШІ та модель «передового інженера» — створена для того, щоб захопити непропорційно велику частку потужних і високовартісних AI-проєктів.

Кілька факторів можуть прискорити рух компанії до капіталізації у пів трильйона: подальше розширення довгострокових урядових контрактів, сильне зростання комерційного бізнесу у США та покращення повторюваних доходів і маржинальності завдяки масштабуванню програмного забезпечення.

Якщо Palantir зможе перетворити великий портфель потенційних угод та прискорене впровадження ШІ на передбачувані високорентабельні повторювані доходи, переоцінка у бік більш традиційного мультиплікатора програмного забезпечення може закрити залишковий розрив у 20%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

За матеріалами finbold.com.