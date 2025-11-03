close-btn
Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року

03.11.2025 17:00
Ольга Деркач

Перегони за місце у клубі компаній з капіталізацією $2 трлн набирають обертів: кілька гігантів уже наблизилися до цього елітного рубежу

Фото: freepik.com

Лише небагатьом компаніям в історії вдавалося перетнули цей поріг оцінки, що робить шлях до $2 трильйонів сильним сигналом про довгострокову ринкову силу та довіру інвесторів.

Нижче — дві компанії, які стрімко наближаються до цієї позначки.

Broadcom (NASDAQ: AVGO)

Ринкова капіталізація Broadcom нині становить близько $1,745 трлн. Для подолання позначки $2 трлн компанії потрібно додати приблизно $255 млрд вартості. Зростання виробника мікрочипів забезпечує потужний попит на інфраструктуру для штучного інтелекту, зокрема завдяки угоді з OpenAI про спільну розробку та розгортання спеціальних прискорювачів, здатних забезпечити 10 гігават обчислювальної потужності для ШІ до кінця 2026 року.

Інвестори також розраховують на розширення портфеля Broadcom у сфері дата-центрів і мережевих рішень, включно з новим поколінням Ethernet та високошвидкісними рішеннями для гіпермасштабованих ШІ-кластерів. Фінансові результати компанії підтверджують цей тренд: у останньому кварталі виручка сягнула близько $16 млрд, демонструючи суттєве зростання прибутку в річному вимірі на тлі зростання попиту на AI-мережеве обладнання та спеціальні чипи.

Акції AVGO протягом 2025 року стабільно зростають, піднявшись майже на 60% — до $369,63 станом на момент написання матеріалу.

Читайте також: Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

Tesla (NASDAQ: TSLA)

Tesla, зі свого боку, продовжує нарощувати імпульс, утримуючись вище позначки $400 завдяки сильному звіту за третій квартал. На момент закриття останньої торгової сесії акції TSLA коштували $456, що на 13% більше від початку року. Поточна ринкова капіталізація Tesla становить приблизно $1,518 трлн — компанії залишилося додати близько $482 млрд, щоб увійти до клубу $2 трлн.

Попри зростання конкуренції на ринку електромобілів, стратегічний курс Tesla на доступність — зокрема оновлені, дешевші версії Model 3 та Model Y — допоміг підвищити попит і створив умови для подальшого масштабування. Виручка компанії продовжує зростати: нещодавно Tesla повідомила про квартальні продажі — $28 млрд, що стало результатом збільшення поставок та активного попиту на ключових ринках.

Додатковим драйвером для інвесторів залишаються перспективні напрями — автономне керування, робототехніка та системи зберігання енергії промислового масштабу, які можуть стати багатомільярдними сегментами бізнесу. Попри короткостроковий тиск на маржу через зростання операційних витрат і скорочення доходів від регуляторних кредитів, здатність Tesla нарощувати виробництво, розвивати програмні сервіси та розширювати продуктову лінійку підсилює аргумент, що компанія може скоротити відставання швидше, ніж очікують ринки.

За матеріалами finbold.com.

