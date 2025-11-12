close-btn
Маркетплейс Prom.ua отримав нового гендиректора

12.11.2025 19:30
Микола Деркач

Prom.ua очолив Микита Артемчук, який раніше керував продуктовим напрямом компанії та відповідав за розвиток сервісу та користувацький досвід

Фото з фейсбуку Микити Артемчука

Про це повідомили в IT-групі EVO, яка об’єднує кілька майданчиків, включно з Prom.ua.

Зазначається, що Микита очолив команду з листопада.

«До цього він обіймав посаду CPO і відповідав за розвиток маркетплейсу для підприємців та покупців. Микита багато років розвивав маркетплейс. Його бачення, відданість і вплив на розвиток команди — колосальні. Певні, що у новій ролі він принесе ще більше цінності покупцям і продавцям», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

«Як і будь-якому успішному бізнесу, Прому важливо зростати. Разом із тим Пром завжди був та буде — про людей та цінності. Про людей — це і про команду, яка прагне результату. І про покупців, які отримують задоволення від покупок на Промі. І про підприємців, які роблять неможливе щодня та продовжують якісно вести бізнес. Цінності — це про взаємодопомогу, повагу, винахідливість, креативність, дух підприємництва та націленість на результат, — зазначив Микита Артемчук. — Все це втілюється і у нашому основному продукті — маркетплейсі та у нашій соціальній відповідальності: перед країною, Силами Оборони, клієнтами та співробітниками».

Раніше ми також писали, що маркетплейси Rozetka та Prom представили спільну підписку Smart, яка дозволяє користувачам отримувати безкоштовну доставку товарів на обох платформах. Це перший подібний сервіс в Україні, який об’єднує пропозиції двох великих онлайн-майданчиків

Підписка діє за єдиною схемою — одне оформлення, одна ціна. Вартість становить 50 грн на місяць. Безкоштовна доставка поширюється на замовлення від 200 грн і вагою до 30 кг. Сервіс охоплює основні способи доставки: відділення та поштомати Rozetka й Нової пошти, а також кур’єрську доставку Rozetka.

За словами представників компаній, мета запуску — спростити процес онлайн-покупок і знизити витрати на доставку. Вони зазначають, що середня вартість доставки в Україні сягає близько 100 грн, що є суттєвою часткою середнього онлайн-чеку (близько 450 грн). Очікується, що навіть одна покупка на місяць може компенсувати вартість підписки, а кілька замовлень — забезпечити додаткову економію.

