Rozetka та Prom запустили спільну підписку із безкоштовною доставкою

Маркетплейси Rozetka та Prom представили спільну підписку Smart, яка дозволяє користувачам отримувати безкоштовну доставку товарів на обох платформах. Це перший подібний сервіс в Україні, який об’єднує пропозиції двох великих онлайн-майданчиків

Підписка діє за єдиною схемою — одне оформлення, одна ціна. Вартість становить 50 грн на місяць. Безкоштовна доставка поширюється на замовлення від 200 грн і вагою до 30 кг. Сервіс охоплює основні способи доставки: відділення та поштомати Rozetka й Нової пошти, а також кур’єрську доставку Rozetka, йдеться в пресрелізі.

За словами представників компаній, мета запуску — спростити процес онлайн-покупок і знизити витрати на доставку. Вони зазначають, що середня вартість доставки в Україні сягає близько 100 грн, що є суттєвою часткою середнього онлайн-чеку (близько 450 грн). Очікується, що навіть одна покупка на місяць може компенсувати вартість підписки, а кілька замовлень — забезпечити додаткову економію.

Як зазначають представники компаній, підписка Smart може вплинути на розвиток українського ринку онлайн-торгівлі, адже більшість платформ наразі пропонують окремі рішення для доставки. Спільна ініціатива Rozetka та Prom потенційно може стимулювати зростання кількості замовлень і змінити підхід до сервісів доставки в e-commerce.

Rozetka — найбільший маркетплейс в Україні, заснований у 2005 році. Компанія має понад 500 магазинів у 166 містах країни, близько 6000 співробітників і пропонує понад 20 млн товарів у майже 4 тис. категорій.

Prom — маркетплейс, на якому понад 60 тис. підприємців продають близько 100 млн товарів. Щомісяця платформу відвідують близько 10 млн покупців, із яких 6 млн здійснюють покупки регулярно.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

