close-btn
PaySpaceMagazine

Rozetka та Prom запустили спільну підписку із безкоштовною доставкою

09.10.2025 18:30
Ольга Деркач

Маркетплейси Rozetka та Prom представили спільну підписку Smart, яка дозволяє користувачам отримувати безкоштовну доставку товарів на обох платформах. Це перший подібний сервіс в Україні, який об’єднує пропозиції двох великих онлайн-майданчиків

Rozetka та Prom запустили спільну підписку із безкоштовною доставкою

Фото: chatgpt.com

Підписка діє за єдиною схемою — одне оформлення, одна ціна. Вартість становить 50 грн на місяць. Безкоштовна доставка поширюється на замовлення від 200 грн і вагою до 30 кг. Сервіс охоплює основні способи доставки: відділення та поштомати Rozetka й Нової пошти, а також кур’єрську доставку Rozetka, йдеться в пресрелізі.

За словами представників компаній, мета запуску — спростити процес онлайн-покупок і знизити витрати на доставку. Вони зазначають, що середня вартість доставки в Україні сягає близько 100 грн, що є суттєвою часткою середнього онлайн-чеку (близько 450 грн). Очікується, що навіть одна покупка на місяць може компенсувати вартість підписки, а кілька замовлень — забезпечити додаткову економію.

Як зазначають представники компаній, підписка Smart може вплинути на розвиток українського ринку онлайн-торгівлі, адже більшість платформ наразі пропонують окремі рішення для доставки. Спільна ініціатива Rozetka та Prom потенційно може стимулювати зростання кількості замовлень і змінити підхід до сервісів доставки в e-commerce.

Цікаве по темі: Rozetka планує випустити власну кредитну картку

Rozetka — найбільший маркетплейс в Україні, заснований у 2005 році. Компанія має понад 500 магазинів у 166 містах країни, близько 6000 співробітників і пропонує понад 20 млн товарів у майже 4 тис. категорій.

Prom — маркетплейс, на якому понад 60 тис. підприємців продають близько 100 млн товарів. Щомісяця платформу відвідують близько 10 млн покупців, із яких 6 млн здійснюють покупки регулярно.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стартувала нова грантова програма для оборонних стартапів — Brave-Norway

Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

У Біткоїна залишилось 100 днів на прорив — аналітики

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніROZETKAБізнесProm.ua
google news
Новини по темі
Rozetka планує випустити власну кредитну картку 26.09.2025

Rozetka планує випустити власну кредитну картку
Скільки втратила Rozetka через війну 11.08.2025

Скільки втратила Rozetka через війну
RozetkaPay отримала ліцензію НБУ 04.03.2025

RozetkaPay отримала ліцензію НБУ
ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами 04.03.2025

ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
Що найчастіше купували на Rozetka в Чорну пʼятницю — засновник маркетплейсу 02.12.2024

Що найчастіше купували на Rozetka в Чорну пʼятницю — засновник маркетплейсу
Вибір редакції
Всі
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

 Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Останні новини
Сьогодні  19:30

Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України

 Сьогодні  18:30

Rozetka та Prom запустили спільну підписку із безкоштовною доставкою

 Сьогодні  17:30

Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно

 Сьогодні  16:30

Стартувала нова грантова програма для оборонних стартапів — Brave-Norway

 Сьогодні  14:30

Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

 Сьогодні  13:30

У Біткоїна залишилось 100 днів на прорив — аналітики

 Сьогодні  11:20

Ethereum може зрости до $13 000 — аналітики

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.