Скільки втратила Rozetka через війну

Повномасштабне вторгнення завдало онлайн-ритейлеру Rozetka значних втрат — понад 100 млн грн

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресреліз компанії. З 2022 року об’єкти ритейлера зазнали 22 прямих ударів, а пошкодження зафіксовано щонайменше у 14 містах країни.

Попри це, компанія продовжує розширювати офлайн-мережу і за час війни подвоїла кількість торгових точок — із 270 до 549.

За словами співзасновника Владислава Чечоткіна, серед постраждалих населених пунктів — Луцьк, Чернівці, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Кременчук, Краматорськ, Ізюм, Чугуїв, Харків, Київ і Покровськ.

Найбільших руйнувань зазнав Харків, де знищено сім магазинів. Один із об’єктів у Чугуєві постраждав тричі, у Кременчуці магазин згорів разом із ТЦ «Амстор». У столиці пошкоджено шість торгових точок (три власних і три франчайзингових), причому один із магазинів витримав п’ять влучань, а ще один довелося релокувати через повне руйнування. Два об’єкти — у Києві та Кременчуці — відновленню не підлягають, у Покровську один магазин закрито.

«Динаміка ударів показує, що у перші роки повномасштабного вторгнення найбільше влучань та руйнувань припадало на території, що були окуповані та деокуповані – південь, південний схід та Київська область», — уточнюють у компанії.

Цікаве по темі: ROZETKA запустила власний сервіс оплати частинами

У 2024 році під удари потрапили також офіс і склад Rozetka.

Ритейлер не розкриває деталізованих фінансових даних, але підтверджує, що йдеться про понад 100 млн грн збитків, спричинених руйнуванням інфраструктури та втратою товару.

Серед поширених наслідків атак — тріщини на фасадах, вибиті вікна, зруйновані склопакети, пошкоджені вивіски та лайтбокси, зіпсований інтер’єр.

Попри удари, компанія відновлює роботу максимально швидко. За внутрішнім протоколом магазини відкриваються протягом кількох годин після дозволу поліції.

«Компанія навчилася швидко реагувати і відновлювати роботу – у більшості випадків це відбувається впродовж доби», – повідомляють у пресслужбі.

Rozetka, заснована Іриною та Владиславом Чечоткіними у 2005 році, з 2015-го має у складі співвласників фонд Horizon Capital. Офлайн-напрям компанія почала активно розвивати у 2018 році. Станом на 1 серпня 2025 року мережа охоплює 166 міст і налічує 549 торгових точок. Лише за перше півріччя 2025 року відкрито 33 нові магазини — 22 власні та 11 за франшизою. Це майже половина від показника 2024 року, коли додалося 74 точки та з’явилася присутність у 35 нових містах. До кінця 2025-го планують відкрити ще 10 магазинів, серед яких будуть і релоковані.

