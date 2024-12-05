Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

Чорна п’ятниця давно стала улюбленим днем для шопінгу серед українців. Цього року головний розпродаж зі знижками до 70% приніс нові рекорди для багатьох ритейлерів. Ми проаналізували звіти від таких маркетплейсів, як Rozetka, Foxtrot та Алло, а також ознайомилися з даними monobank, щоб дізнатися, які товари користувалися найбільшим попитом та які тенденції стали ключовими під час Чорної п’ятниці 2024

Чорна п’ятниця 2024 стала яскравим підтвердженням того, що попри виклики воєнного часу, споживча активність в Україні поступово відновлюється. Українці активно шукали вигідні пропозиції як в онлайн-, так і офлайн-форматі, демонструючи зростання середнього чека та попиту на товари різних категорій.

Зокрема, маркетплейси Rozetka, Foxtrot, Алло та фінансові компанії, такі як monobank, зафіксували значне зростання продажів. Найпопулярнішими залишилися гаджети, побутова техніка, енерготовари та товари для геймінгу, що відповідає трендам останніх років. Окрім цього, клієнти приділяли увагу товарам, які допомагають пристосуватися до умов можливих блекаутів.

Цифри свідчать, що український ринок впевнено адаптується до нових умов і продовжує рости. При цьому, попри загальний оптимізм, частина споживачів зберігала певну обережність, ставлячи під сумнів чесність знижок.

Далі ми детальніше проаналізуємо ключові показники та тенденції, відображені у звітах, щоб зрозуміти, які товари користувалися найбільшим попитом та які споживчі вподобання фіксувалися цього року.

Що найчастіше купували на Rozetka в Чорну пʼятницю

Як зазначив засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін, середній чек на Чорну п’ятницю продовжує зростати. Цьогоріч тенденція стала ще помітнішою: він підвищився на 40%, у порівнянні з 23% у 2023 році.

«Звісно, підбивати підсумки ще зарано, але як лідер ринку, що пропонує своїм клієнтам понад 21 мільйон найменувань товарів, ми вже можемо дати попередню статистику», — написав Чечоткін.

За його словами, серед найпопулярніших товарів — побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони та ноутбуки.

«У порівнянні з тижнем раніше попит на українських виробників збільшився на 15%. Серед лідерів продажу — шоколадні цукерки та новорічна колекція чаю, — пише Чечоткін. — Я також подивився статистику по містах. Якщо у центрі та на заході країни лідерами продажу є засоби гігієни, то в Херсоні та Сумах товар номер 1 — подарункові набори шоколадних цукерок, а у Харкові — ігристе».

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Він наголосив, що попри «щоденне жахіття» українці все ще відчувають дух свят.

«Дивлюся на ці продажі та думаю про людей, які попри страшні обстріли та щоденне жахіття, у яке їх занурює наш сусід, купують подарунки для тих, кого люблять, готуються святкувати Різдво та Новий рік. Незламні. Втомлені, але незламні українці», — додав засновник маркетплейсу Rozetka.

Чорна п’ятниця в Алло

Головний розпродаж зі знижками до 70% тривав цього року в Алло з 22 листопада по 1 грудня. Як зазначили у компанії, у цей час українці купували інноваційну техніку, гаджети та багато інших товарів.

«Чорна п’ятниця в Алло завершилася з високими показниками: обсяг продажів перевищив показники Чорної п’ятниці 2023 року на 10%, середній чек зріс на 35%, а кількість чеків збільшилася на 70% проти середини листопада. Частка онлайн-продажів в Алло зросла до рекордних 52% (+6 п.п.). Зменшилася доля покупок серед чоловіків та зросла доля покупок серед жіночої аудиторії (+6 п.п.). Цьогоріч збільшився попит на енерготовари, тоді як торік клієнти найбільше купували побутову техніку», — йдеться у пресрелізі компанії.

Середній чек акційного періоду Чорної п’ятниці зріс на 35% проти середини листопада та на 33% якщо порівнювати 29.11-1.12 до вихідних 14-16 листопада 2024 року. І хоча його сума залишилася на рівні минулого року – близько 5 тисяч гривень, кількість чеків зросла на 70% проти середини листопада та на 25% проти Чорної п’ятниці 2023 року.

«Обсяги продажів збільшилися в усіх товарних категоріях, але найбільше зростання продемонстрували зарядні станції — у понад п’ять разів порівняно з серединою листопада. Також у понад тричі зросли продажі павербанків, товарів для геймінгу та телевізорів. Найдорожчим акційним товаром, який придбали в Алло за цей час, став дизельний генератор COVAX KDE12STAF за 169 999 гривень, на другому місці за вартістю — ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H за 160 999 гривень. Цього року споживацькі пріоритети схожі на Чорну п’ятницю 2022 року: збільшився попит на товари, які допоможуть пережити блекаут, як-то зарядні станції, павербанки, генератори», — розповідають у компанії.

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Цього разу клієнти Алло активно замовляли товари у застосунку. Трафік у період розпродажу зріс на 50% проти попереднього тижня та на 38% проти Чорної п’ятниці минулого року, а кількість замовлень виросла на 150% проти середини листопада та на 55% проти Чорної п’ятниці минулого року. Пік покупок у застосунку припав на п’ятницю, 29 листопада. Цього дня застосунком скористалися 62% чоловіків та 38% жінок, найактивнішими виявилися користувачі у вікових категоріях 35-44 та 25-34 роки: на них припало відповідно 30% та 25%.

Загалом 60% зареєстрованих клієнтів віддали перевагу офлайн-магазинам мережі, а 40% замовляли товари на сайті та у мобільному застосунку. Найбільше покупок було здійснено у Києві, Дніпрі, Львові, Кривому Розі, Запоріжжі та Одесі.

Чорна п’ятниця у Фокстрот

За період Black Friday-2024, що тривала з 25 листопада по 2 грудня, у мережі Фокстрот товарообіг зріс у 3 рази порівняно з трьома звичайними тижнями місяця.

Середній чек додав 10% відносно до минулого року і склав майже 9000 грн. При цьому найдовший чек містив 112 товарів і побив тогорічний рекорд (було 72 товари в одному чеку).

У розрізі товарних груп серед лідерів продажів були кавомашини (ріст у 4,5 раза), мультиварки (у 3,5 раза), ноутбуки (у майже 3 рази), холодильники і пральні машини (у 3 рази), смартфони і планшети (у понад 2 рази).

Також ритейлер відзначив такий ріст в основних категоріях (у порівнянні з попередніми трьома тижнями):

зарядні станції +900%;

телевізори +489%;

аксесуари +315%;

велика побутова техніка +309%;

дрібна побутова техніка +302%;

IT та ноутбуки +271%;

смартфони, планшети +222%;

непрофільні товари +270%.

Зазначається, що напередодні Чорної п’ятниці для продавців Фокстрот запустили мобільний застосунок, що прискорив обслуговування й оформлення покупки. І близько 50% продажів у роздрібних магазинах було здійснено саме через нього.

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Водночас 14% оплат товару здійснено без участі касира — з робочого місця продавця-консультанта. Також підвищений попит мала послуга з обслуговування покупців жестовою мовою.

Кількість онлайн-замовлень на Foxtrot.ua зросла на 40%. Крім того, був під’єднаний ШІ-консультант контакт-центру. В період Black Friday він опрацював 30% від загальної кількості звернень стосовно знижок, доступних бонусів, статусів замовлень, доставлення, режиму роботи магазинів тощо.

Що українці купували частинами через monobank у Чорну п’ятницю

Загалом на Чорну п’ятницю клієнти monobank оформили 69 000 покупок частинами із середнім чеком в 14 300 грн, повідомив співзасновник необанку Олег Гороховський.

Такий показник трохи перевищує статистику за 2023 рік, коли було оформлено 60 000 покупок частинами, але значно більший за показники 2022-го (29 000 штук).

Найчастіше користувачі користувались сервісом, щоб купити товари на маркетплейсах Rozetka, Comfy, Алло, Фокстрот та market by mono. До слова, через останній було здійснено 4925 покупок частинами.

Відтак, найбільше українці купували частинами у Чорну п’ятницю:

смартфони (5038 штук);

зарядні станції (1800);

ноутбуки (1152);

телевізори (1127);

одяг та взуття (984);

мультипіч (741);

страхові поліси (478);

шампунь (179);

ялинку (142).

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При цьому є й доволі цікаві покупки. Наприклад, 14 разів українці оплатили частинами пологи, двоє придбали марафон медитацій, а одна людина купила шприц для маринаду.

Нагадаємо, що попри повномасштабну війну, активність покупців залишається високою і відповідає рівню 2021 року. Продажі у провідних категоріях зросли втричі, а українці все частіше обирають дорожчі товари.

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