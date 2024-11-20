ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі

Сучасні технології, як-от штучний інтелект, інтернет речей (IoT), доповнена та віртуальна реальність, змінюють ритейл з небаченою швидкістю, допомагаючи брендам глибше розуміти потреби своїх клієнтів і пропонувати максимально персоналізований та інтерактивний досвід покупок. У цій другій статті, створеній на основі глобального звіту Mastercard «A Retail Renaissance», продовжимо розглядати, які саме інноваційні рішення вже зараз трансформують галузь

Останнє десятиліття стало періодом стрімких технологічних змін у роздрібній торгівлі. Безконтактні платежі, автоматизовані каси, ШІ-асистенти, віртуальні примірки — усі ці інновації вже трансформували наше уявлення про шопінг. Разом із цим технологічним сплеском значно зросли й очікування споживачів щодо персоналізованого та інтерактивного досвіду покупок. Ці дві сили – технологічний прогрес та зміна очікувань клієнтів — створюють нову еру в ритейлі, де бренди активно використовують інновації для зміцнення зв’язку з клієнтами та підвищення цінності своїх пропозицій.

У цій статті ми розглянемо, які технології сьогодні мають найбільший вплив на розвиток ритейлу, а також познайомимося з реальними прикладами їх застосування.

Штучний інтелект

За даними McKinsey штучний інтелект, зокрема генеративний ШІ, має потенціал щорічно створювати додаткову вартість для глобальних компаній на рівні від 2,6 до 4,4 трильйона доларів. Це відбувається завдяки здатності ШІ значно підвищувати продуктивність у різних аспектах бізнесу — від обслуговування клієнтів і продажів до досліджень, розробок і створення контенту. Такі покращення дозволяють компаніям працювати ефективніше, пропонувати більш персоналізований досвід клієнтам і прискорювати інноваційні цикли. Фактично, ШІ виступає як мультиплікатор, підвищуючи продуктивність і ефективність уже наявних технологій.

ШІ-помічники уже трансформують досвід шопінгу, сприяючи поглибленню зв’язків з клієнтами. Уявіть: ви спілкуєтеся з Google Assistant або фірмовим чат-ботом Zara так само легко та зручно, як і з живим консультантом – до, під час та після покупки.

Але найцікавіше, що ШІ постійно вчиться розуміти вас краще. Поки ви робите покупки, ШІ-помічник не тільки дає персоналізовані поради, але й аналізує ваші вподобання, щоб робити рекомендації ще точнішими. Така подвійна перевага — зручність для покупців і глибше розуміння їхніх потреб – підвищує залученість клієнтів і робить їх більш лояльними до брендів.

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Як ШІ допомагає краще розуміти споживачів: приклади використання в ритейлі

Один із яскравих прикладів використання ШІ в ритейлі — персональний ШІ-асистент Shopping Muse , розроблений компанією Dynamic Yield (частина Mastercard). Рішення відтворює досвід покупок в магазині, перекладаючи побутову мову споживача в персоналізовані рекомендації, доповнюючи їх пропозиціями додаткових товарів та аксесуарів. Першим це рішення впровадив бренд Michael Kors на своєму вебсайті в США. Як це працює? Уявіть, що ви шукаєте «елегантну сумку для офісу» — Shopping Muse зрозуміє ваш запит і миттєво підбере відповідні моделі від Michael Kors, враховуючи не лише призначення, але й стиль, розмір та інші важливі характеристики. Цей ШІ-помічник розуміє природну мову та перетворює ваші побажання на конкретні рекомендації товарів.

Інший приклад — Google використовує генеративний ШІ, щоб наочно показати, як одяг виглядатиме на 80 різноманітних моделях, які представляють різні типи фігур і розміри. Аналогічно, рішення Frame Advisor від Ray Ban дозволяє сканувати обличчя користувачів, щоб проаналізувати форму, розмір і риси для ідеального підбору окулярів.

Ще одним цікавим прикладом є рішення для примірочних Fit Xperience, яке запустили у 2023 році Savage X Fenty. Воно дозволяє сканувати тіло покупця, створюючи його точну 3D-копію, і допомагає підібрати ідеальний розмір одягу, враховуючи індивідуальні особливості фігури.

Інтернет речей (IoT)

Інноваційні компанії все частіше використовують архітектуру інтернету речей (IoT) для підвищення інтерактивності та залученості клієнтів у магазині. «Розумні» полиці, які самостійно відстежують наявність товарів та повідомляють про необхідність поповнення, електронні цінники, що автоматично оновлюються, та інтерактивні дисплеї, які допомагають знайти потрібний продукт чи отримати детальну інформацію про нього – це вже не футуристичні концепції, а реальність сучасного ритейлу.

За даними дослідження Grand View Research, ринок ІоТ у ритейлі вже досяг $42,38 млрд у 2022 році, і, за прогнозами, до 2030 року очікується його щорічне зростання на 28,4%. Магазини майбутнього неможливі без IoT-технологій – і цифри це підтверджують.

Роль IoT у забезпеченні зручних покупок

Одним із яскравих прикладів інтеграції IoT є використання RFID-міток (RFID – Radio Frequency Identification) – спеціальних електронних позначок, які дозволяють відстежувати товари, ефективніше вести кращий облік запасів і зменшувати кількість крадіжок. Наприклад, кожного разу, коли покупець бере пляшку води з полиці, працівники миттєво отримують сповіщення про те, що на полиці стало на одиницю менше. Це дозволяє контролювати наявність товарів у режимі реального часу.

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ІоТ також використовується для персоналізації пропозицій. Наприклад, Starbucks використовує технологію iBeacon, щоб надсилати персоналізовані повідомлення через Bluetooth на телефони покупців, коли вони проходять неподалік, інформуючи їх про акції та знижки.

Ще одне інноваційне застосування IoT – магазини без черг і кас. Покупцю достатньо мати смартфон із застосунком магазину та авторизуватися перед входом, а далі система розумних полиць з датчиками сама відстежує покупки та формує віртуальний кошик. Прикладом такого рішення є Scan & Go від Sam’s Club. Поки покупець ходить магазином і сканує товари за допомогою смартфона, система автоматично підраховує вартість, враховує знижки та нараховує бонуси. Не потрібно стояти в черзі – на виході з магазину електронний чек автоматично з’являється у застосунку.

Біометричні платежі

Біометричні технології роблять платежі швидшими та безпечнішими, використовуючи унікальні характеристики кожної людини. Наприклад, біометрична програма Mastercard Biometric Checkout дозволяє клієнтам платити на касах за допомогою усмішки чи помаху руки. Це унікальна технологічна платформа, яка визначає перелік базових стандартів для банків, торговців та технологічних партнерів, що гарантують безпечність та конфіденційність персональних даних під час оплат з використанням біометрії.

Як це працює? Учасники програми Mastercard Biometric Checkout надають клієнтам можливість зареєструватись у сервісах біометричної оплати – безпосередньо в магазині або вдома – через застосунок продавця чи постачальника ідентифікаційних даних. Для оплати клієнтам достатньо лише усміхнутися на камеру або провести рукою в зоні дії зчитувального пристрою. Ця технологія забезпечує швидкість та безпечність розрахунків, а також надає споживачам можливість вибору зручного способу оплати.

Пілотний проєкт було вперше запущено у Бразилії у 2022 році спільно з Payface, згодом програма розширилася на Азійсько-Тихоокеанський регіон у співпраці з NEC. У 2024 програма вийшла на європейський ринок, починаючи з Польщі у партнерстві з PayEye.

Доповнена та віртуальна реальність (AR/VR)

Доповнена реальність (AR) та віртуальна реальність (VR) змінюють уявлення про шопінг, надаючи покупцям нові можливості для взаємодії з продуктами. За даними Statista, очікується, що до 2029 року кількість користувачів ринку AR і VR досягне 3,7 мільярда. Згідно з результатами досліджень, майже половина споживачів готові витратити більше грошей на продукт, якщо зможуть випробувати його під час шопінгу за допомогою AR. Крім того, 55% покупців вважають шопінг з доповненою реальністю більш приємним.

Як AR та VR технології розширюють можливості покупців та змінюють ритейл

Завдяки доповненій реальності клієнти можуть віртуально приміряти одяг, взуття та аксесуари, що дозволяє оцінити вигляд і посадку товару з різних ракурсів. Віртуальні примірочні та застосунки для візуалізації товарів стають все популярнішими, оскільки допомагають зробити обґрунтований вибір, а також знижують ризик повернення товару. Наприклад, AR-додаток Gucci дозволяє користувачам віртуально приміряти взуття, надаючи реалістичне уявлення про те, як воно виглядатиме, що значно підвищує задоволеність клієнтів і сприяє збільшенню продажів.

Ще один цікавий приклад використання AR — стартап Dent Reality, який розробив застосунок, що використовує мережу Wi-Fi магазину, щоб визначити місцеперебування покупця і надати цифрові карти розташування товарів. Це дозволяє клієнтам швидко знаходити потрібні продукти в магазині.

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Віртуальна реальність дозволяє користувачам відвідувати віртуальні шоуруми або ж брати участь у модних показах, не виходячи з дому. Наприклад, бренд Tommy Hilfiger використав VR, щоб запропонувати віртуальні місця в першому ряду на своєму модному показі під час Тижня моди в Нью-Йорку у 2019 році, що дозволило підвищити залученість клієнтів і лояльність до бренду.

Виклики розвитку AR і VR

Хоча AR та VR відкривають безліч можливостей, розвиток цих технологій у ритейлі стикається з низкою викликів. Оснащення магазину AR/VR-інструментами потребує значних інвестицій, включаючи вартість обладнання, його встановлення та обслуговування, а також навчальні програми для співробітників. Крім того, не завжди ці витрати швидко окуповуються, оскільки технології потребують часу для широкого впровадження серед покупців, які мають звикнути до нових інтерфейсів та можливостей.

За прогнозами, світовий ринок електронної комерції з AR/VR досягне $120 млрд до 2027 року, що свідчить про зростаючий попит на ці технології. Однак для досягнення цього потенціалу ритейлери повинні створити бездоганний користувацький досвід, який буде зручним, доступним і безпечним.

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Допоміжні матеріали: storyly.io, maddyness.com, mastercard.com, noda.live, research.aimultiple.com.