Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Надходження ЄСВ зростають: плюс 21,1% за 11 місяців 2025 року

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що єдиний внесок демонструє стабільну динаміку зростання. За 11 місяців поточного року до бюджету вже перераховано понад 593,1 млрд грн ЄСВ, що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Додатково українська система соціального страхування отримала 103,3 млрд грн, що є важливим ресурсом для фінансування пенсійних та соціальних виплат.

Єдиний внесок сплачується щомісячно за ставкою 22%.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Його розмір розраховується як добуток заробітної плати та ставки внеску. Максимальна сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, у 2025 році дорівнює 20 розмірам мінімальної заробітної плати.

Мінімальний страховий внесок – 1760 грн: 22% від мінімальної заробітної плати (8000 грн).

Максимальний страховий внесок – 35 200 грн: 22% від 20 мінімальних заробітних плат (160 000 грн).

Терміни сплати єдиного внеску:

роботодавці перераховують внесок до 20 числа місяця, що настає за звітним;

фізичні особи, які сплачують за себе, – до 20 числа місяця після закінчення кварталу;

учасники добровільного страхування – у строки, передбачені договором.

Читайте популярне: Як змінилися міжнародні резерви України у листопаді — НБУ

«Своєчасна сплата ЄСВ гарантує зарахування страхового стажу, що впливає на право на пенсію за віком та отримання інших соціальних виплат. Кожен місяць стажу зараховується лише за умови сплати мінімального страхового внеску», — зазначають у ДПСУ.

Раніше ми писали, що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати