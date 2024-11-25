Прибутки та ринкова капіталізація найбільших компаній світу у 2024: огляд

Сукупний чистий прибуток топ-15 найбільших компаній світу в 2024 році вже перевищив $880 млрд. Ці корпорації, що працюють у різних секторах — від енергетики до інформаційних технологій, продовжують формувати глобальні економічні тенденції

2024 став ще одним роком рекордних фінансових результатів для провідних світових компаній. Попри економічні виклики, найбільші корпорації продемонстрували значний приріст прибутків і капіталізації. У цій статті ми проаналізуємо топ-15 компаній світу за чистим прибутком та капіталізацією, згідно з даними FinanceCharts, актуальними станом на 22 листопада 2024 року.

Також наводитимуться дані Fortune Global 500. Враховуючи, що інформація, представлена різними аналітичними джерелами, може бути зібрана за різні періоди, вона може дещо відрізнятися. Найбільш точні цифри ми отримаємо у вигляді підсумкових даних за 2024 рік.

Лідери серед провідних компаній за чистим прибутком

Першу сходинку в рейтингу, згідно з даними FinanceCharts, займає Saudi Aramco із чистим прибутком $113,41 млрд. Саудівський гігант енергетики утримує лідерство завдяки високим цінам на нафту, масштабним інвестиціям у видобуток енергоресурсів та стратегічній ролі в енергетичній безпеці світу.

Зауважимо, що за даними Fortune Global 500, за цей рік Saudi Aramco вже отримала $120,1 млрд. Для порівняння, за минулий рік прибуток компанії становив $159,1 млрд. Якщо порівнювати третій квартал, то чистий прибуток у 2024 році впав на 15,4% (за даними CNBC) у річному вираженні і становив $27,56 млрд (у 3 кварталі 2023 року — $32,6 млрд).

На другому місці розташувалася американська інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, очільник якої — легендарний інвестор Воррен Баффет. Компанія отримала $106,88 млрд чистого прибутку завдяки диверсифікованому портфелю акцій, який включає великі частки в Apple, Coca-Cola, Bank of America та інших компаніях. Berkshire також займає провідні позиції у страхуванні та виробничому секторі.

За даними Fortune Global 500 Berkshire Hathaway за цей рік отримала $96,2 млрд. Це стільки ж, як за увесь 2023 рік, згідно з даними Reuters.

Alphabet Inc., материнська компанія Google, замикає трійку лідерів з чистим прибутком $94,27 млрд. Це забезпечено значним попитом на її рекламні послуги через Google Search та YouTube. Окрім цього, компанія активно розвиває хмарні сервіси через Google Cloud, а також інвестує у перспективні напрямки штучного інтелекту, як-от Google DeepMind та Bard.

Згідно з інформацією Fortune Global 500, Alphabet Inc. отримала чистий прибуток $74 млрд. За минулий рік компанія заробила близько $60 млрд, що значно менше від цьогорічних показників.

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На четвертому місці розташувалася Apple із чистим прибутком $93,74 млрд, значна частка якого формується за рахунок продажу iPhone, Mac та носимих пристроїв, а також від екосистеми сервісів, таких як Apple Music, iCloud і App Store. Інноваційна продукція та стратегія утримання клієнтів дозволяють компанії залишатися одним із найбільших технологічних гравців у світі.

За даними Fortune Global 500 Apple цьогоріч заробила близько $97 млрд. За цим рейтингом компанія займає друге місце, перевершивши показники Berkshire Hathaway ($96,2 млрд). У 2023 році чистий дохід бренду становив $99,8 млрд.

Microsoft замкнула п’ятірку лідерів, отримавши $90,51 млрд чистого прибутку. Основними джерелами доходів стали хмарні сервіси Azure, програмні продукти, як-от Office 365, та інвестиції в штучний інтелект.

Згідно з інформацією Fortune Global 500, Microsoft цьогоріч заробила $72,4 млрд, а минулого року $72,7 млрд.

Ринкова капіталізація

Наразі за лідерство у цій категорії, згідно з даними FinanceCharts, змагаються NVIDIA з показником $3,48 трлн, та Apple — $3,47 трлн.

Як йдеться у матеріалі Forbes, під час відкриття торгів на початку листопада Nvidia обігнала Apple як найдорожча публічна компанія на планеті, її ринкова капіталізація тоді становила $3,39 трлн перевищила оцінку Apple у $3,36 трлн.

На третьому місці знаходиться Microsoft з показником $3,1 трлн.

Значно менша, якщо порівнювати з трійкою лідерів, ринкова капіталізація у Amazon.com та Alphabet — $2,08 трлн і $2,03 трлн відповідно.

Лідер за доходами — компанія Saudi Aramco — займає шосту сходинку за ринковою капіталізацією — $1,8 трлн.

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Прогнози на 2025 рік

2025 обіцяє стати роком значних змін у бізнес-середовищі, спричинених інноваціями, технологічним прогресом і геополітичними викликами. Ось ключові тренди (згідно з даними Forbes та The Economist), на які компанії повинні звернути увагу:

Штучний інтелект і автоматизація

Очікується, що ШІ стане ще більш інтегрованим у бізнес-процеси, переходячи від аналітичних функцій до ролі стратегічного інструменту для ухвалення рішень.

Зростання автоматизації виробництва, обслуговування клієнтів та операційного управління дозволить компаніям скоротити витрати та підвищити ефективність.

Перехід до екологічної стійкості

Зелені інвестиції та прагнення компаній до зменшення вуглецевого сліду стануть основою довгострокової стратегії. Регуляторні вимоги до екологічності змусять бізнеси адаптуватися до нових стандартів.

Цифровізація фінансових послуг

Фінансові технології, такі як блокчейн, смарт-контракти та цифрові валюти центральних банків (CBDC), перетворюють традиційний банкінг і платежі. Очікується прискорення інтеграції цифрових фінансових рішень.

Дистанційна робота та «гібридний офіс»

Попит на дистанційні форми роботи збережеться, але гібридний формат (поєднання роботи з дому та офісу) стане нормою. Це вплине на структуру корпоративних офісів та витрати компаній.

Зростання впливу молодого покоління

Нові покоління, які виросли у світі диджиталізації, змінюють споживчі уподобання. Бізнеси адаптують свої стратегії до їхніх очікувань, зосереджуючись на персоналізації, інклюзивності та соціальній відповідальності.

Глобальні ланцюги постачання: стійкість та локалізація

Геополітична нестабільність і зміни у торгівельних відносинах стимулюють бізнеси зосереджуватися на локалізації виробництва та диверсифікації постачальників.

Зростання попиту на кібербезпеку

Із розвитком технологій і цифровізації, захист даних стане ключовим пріоритетом для компаній. Інвестиції в системи безпеки значно збільшаться.

Інновації у сфері охорони здоров’я

Використання біотехнологій, штучного інтелекту та дистанційного моніторингу пацієнтів трансформує індустрію охорони здоров’я, роблячи її доступнішою та ефективнішою.

Розвиток метавсесвітів

Метавсесвіти, які поєднують реальність та віртуальність, стануть майданчиком для бізнес-активностей, навчання та розваг. Очікується, що їхній вплив розшириться на ритейл, освіту та корпоративні комунікації.

Поява нових моделей співпраці

Колаборації між компаніями, стартапами та науковими установами стануть частішими, сприяючи інноваціям і розвитку нових продуктів.

Ці тренди вказують на необхідність бізнесам бути готовими до змін і швидко адаптувати свої стратегії. Ті, хто вже почав готуватися до цих викликів, матимуть конкурентну перевагу у майбутньому.

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