Найкращі винаходи 2024 року за версією журнала Time

У цій статті ми розглянемо передові розробки в галузях електроніки, охорони здоров’я, штучного інтелекту, безбар’єрності та повсякденного життя, які заслуговують на увагу як нові віхи прогресу

Щороку ми стаємо свідками неймовірних проривів у світі технологій, науки та медицини. 2024 рік особливо відзначився інноваціями, що змінюють наше повсякденне життя. Журнал Time представив список з 200 найкращих винаходів. Розгляньмо найцікавіші з них.

Електроніка

Цього року на ринку з’явилися неймовірні новинки, як-то LG Signature OLED T, прозорий 77-дюймовий телевізор із зображенням, що немов ширяє в повітрі. Він підключається до антени без дротів завдяки технології Zero Connect. Або Huawei Mate XT Ultimate Design — перший у світі смартфон, який складається втричі. У розкладеному вигляді він перетворюється на 10,2-дюймовий планшет.

Інші новинки: Honor Magic V3 — найтонший складаний смартфон у світі, Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept — концепт ноутбука з 17,3-дюймовим прозорим дисплеєм на основі мікродіодів. Товщина екрана становить менше ніж 4 мм, а клавіатура замінена гладкою поверхнею, на якій можна проєктувати клавіші або малювати.

Застосунки та програми

Технології не тільки покращують наші гаджети, але й змінюють спосіб взаємодії з ними. Canva Magic Studio дозволяє користувачам створювати професійні дизайни завдяки штучному інтелекту. Водночас EXeX ExperienceX пропонує новий рівень інтерактивних можливостей у VR/AR середовищі. Це справжня революція в операційних для хірургів. Цей інструмент робить хірургічні операції більш безпечними та ефективними.

І, звісно ж, Дія, застосунок, що став незамінним помічником для українців. TIME Best Inventions 2024 оцінив шлюб онлайн у Дії в категорії Apps & Software за надзвичайний вплив та сміливі інновації, які полегшують життя мільйонам.

Здоров’я

У галузі медицини 2024 року з’явились неймовірні досягнення. Withings BeamO — пристрій, розроблений для моніторингу здоров’я, що використовує передові технології для відстеження показників організму, таких як серцебиття, рівень стресу і фізичний стан.

Moonbird обіцяє стати новим стандартом у допомозі при порушеннях сну. Він допомагає людям з цією проблемою шляхом відстеження їхніх циклів сну та дихання. Пристрій адаптується до потреб користувача, пропонуючи індивідуальні рекомендації для покращення якості відпочинку.

BiVacor Total Artificial Heart — штучне серце, яке може стати рятівним для пацієнтів з серйозними серцевими захворюваннями. Являє собою титановий механізм, здатний безперервно працювати та заміняти людське серце. Унікальність цього винаходу полягає в тому, що він не потребує донорського органу.

Після успішних випробувань на трьох пацієнтах у США, цей пристрій відкриває нові горизонти для лікування людей, що потребують трансплантації серця. Розробник Даніель Тіммс сподівається, що подальші випробування підтвердять здатність серця працювати нескінченно, що дасть змогу значно змінити підхід до трансплантації органів.

Варто також відзначити ALZpath pTau217 Antibody, перший комерційний аналіз крові для виявлення однієї з ранніх ознак хвороби Альцгеймера, та Amgen Imdelltra — новий препарат для лікування дрібноклітинного раку легенів, який активує T-клітини імунної системи для атаки на ракові клітини. Imdelltra може збільшити тривалість життя пацієнтів до трьох разів порівняно зі стандартною хімієтерапією.

Інновації для дому

Impulse Cooktop — індукційна плита з інтуїтивно зрозумілим управлінням, що працює від літій-іонного акумулятора потужністю 3 кВт і може використовуватися як самостійно, так і у зв’язці з мережевим живленням. Це забезпечує їй продуктивність у п’ять разів вищу, ніж у газових плит, даючи змогу доводити воду до кипіння за 40 секунд.

Smart Box Health Monitoring Cat Litter. Цей наповнювач для котячого туалету автоматично відстежує стан здоров’я тварини через аналіз сечі тварини. Може виявляти потенційні проблеми зі здоров’ям домашніх улюбленців.

Безбар’єрність

Засоби для покращення доступності стали важливим напрямом в інноваціях. Apple AirPods Pro 2 забезпечують високоякісну звукоізоляцію для людей з порушенням слуху, а Kangsters Wheely-X та Arc’teryx and Skip MO/GO зручні для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Apple AirPods Pro 2 — навушники нового покоління, які мають спеціальні функції для людей з порушеннями слуху. Вони здатні автоматично адаптувати звук залежно від навколишнього середовища, забезпечуючи чіткість звуку навіть у шумних умовах.

Kangsters Wheely-X — інноваційний електричний візок для людей з обмеженими можливостями, який дозволяє зручно пересуватися містом і навіть долати невеликі перешкоди. Візок оснащений розумними сенсорами, які адаптуються до різних поверхонь.

Arc’teryx and Skip MO/GO — комплекс спеціального одягу та аксесуарів для людей з фізичними обмеженнями, що забезпечують зручність і комфорт у різних погодних умовах та при фізичних навантаженнях.

Штучний інтелект

ШІ у 2024 році не лише покращує технології, але й має потенціал для глибоких змін у багатьох сферах. Google DeepMind AlphaFold 3 наближає нас до розв’язання проблем в області медицини, а Runway Gen-3 Alpha та AI Seer Facticity.AI пропонують нові можливості для створення відео та перевірки фактів.

ШІ також застосовується в X Bellwether для прогнозування природних катастроф та підтримки медичних працівників через Laguna Insight. Нагадаємо, що цього року за розробки в галузі ШІ вперше дали Нобелівську премію.

Аерокосмічна промисловість

NASA Europa Clipper — космічний дослідницький пристрій, що прибуде до Юпітера у 2030 році, з метою дослідити умови, необхідні для існування життя, включно з наявністю рідкої води.

Wing — дочірня компанія Google, яка створила одну з найбільших у світі систем доставки товарів за допомогою дронів. Система дає змогу покупцям позначати місця для доставлення на своїх ділянках.

Винаходи 2024 року вкотре демонструють, як інновації можуть змінити світ. Від надсучасної електроніки до революційних медичних пристроїв, ці технології пропонують нові рішення для щоденних завдань і глобальних викликів.

Вони втілюють прагнення людства до безбар’єрності, здорового життя, кращого захисту навколишнього середовища й ефективного використання ресурсів. Усі ці розробки дають надію, що технології продовжать служити нам і допомагатимуть будувати більш розумний, інклюзивний і сталий світ.

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