Найтехнологічніші фінансові компанії України — огляд

У цій статті ми розглянемо декілька найбільш технологічно розвинених українських фінансових компаній та подивимось, які сучасні рішення вони впроваджують

Фінансові компанії, конкуруючи з традиційними банками, інтегрують надсучасні рішення, щоб залучити та утримати клієнтів. Вони зазвичай більш гнучкі, інвестують значні кошти у функціональність та зручність своїх вебплатформ і застосунків, інтегрують провідні технології, такі як штучний інтелект, пропонують надійний захист персональних даних, просту та безпечну ідентифікацію тощо.

Moneyveo

Ця компанія вже досить тривалий час вважається однією із найтехнологічніших у фінансовій сфері України та найпопулярнішою серед учасників ринку небанківського кредитування. Послугами Moneyveo регулярно користується близько 1,35 млн українців. Ця платформа вже видала понад 7,68 млн кредитів на суму 38+ млрд грн. Працює сервіс 24/7, гроші клієнтам надсилає миттєво, пропонує прозорі умови співпраці та, що найголовніше, гарантує надійний захист персональних даних.

Перше, на що ми звернемо увагу в цьому огляді — це безпека. Moneyveo першою на ринку небанківського кредитування України отримала міжнародні сертифікати PCI DSS Level 4 — у 2013 році, коли навіть далеко не всі банки його мали. Згодом, у 2019 році, компанія здобула акредитацію Service Provider Level 1, і з того часу щорічно підтверджує сертифікат міжнародного рівня.

У 2020 році Moneyveo пройшла аудит GDPR, щоб відповідати новим вимогам безпеки, — його також підтверджує щороку. Компанія працює лише з акредитованими партнерами та проводить щоквартальне ASV-сканування, а також внутрішнє та зовнішнє penetration і vulnerability сканування.

Для захисту даних користувачів компанія прийняла на озброєння багато різних технологій та впровадила десятки механізмів:

надійні, протестовані антивіруси;

системи перевірки на зловмисний код;

механізми захисту від DDos-атак;

DLP-системи;

сканери вразливостей;

шифрування баз даних (прочитання інформації стає неможливим для осіб, що не володіють ключами);

рольовий доступ (механізм, який обмежує доступ до мережі для користувачів залежно від їх рівня в організації, тобто дані клієнтів захищені навіть всередині компанії);

сегментування сітки (поділ корпоративної мережі на зони з різними рівнями доступу, щоб обмежити рух даних і підвищити безпеку);

систему двофакторної аутентифікації;

механізм верифікації та ідентифікації клієнтів (BankID);

систему керування робочими станціями через групові політики Active Directory тощо.

Варто зазначити, що це лише частковий перелік систем з кібербезпеки, що інтегровані фінтех-компанією.

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Серед інших провідних технологій, які Moneyveo використовує для покращення клієнтського досвіду та оптимізації власної діяльності, — штучний інтелект. Зокрема, він застосовується:

у кібербезпеці: для виявлення та запобігання шахрайству, захисту даних клієнтів;

у скорингу: для оцінки кредитоспроможності користувачів (дозволяє приймати більш обґрунтовані та швидкі рішення);

для оптимізації внутрішніх процесів (таких як обробка заявок, обслуговування клієнтів та аналіз даних);

для покращення клієнтського досвіду: персоналізація пропозицій, надання цілодобової підтримки та покращення якості обслуговування.

Компанія використовує інструменти AI з моменту її заснування, тобто з 2013 року, і має неабиякий досвід у цій сфері.

Moneyveo — єдина небанківська фінтех-компанія, яка потрапила у каталог перспективних IT-проєктів, створений Міністерством цифрової трансформації спільно з асоціацією IT Ukraine та агентством TopLead.

NovaPay

Це лідер серед систем переказу коштів в Україні, створених небанківськими установами, здійснюючи в середньому 2,5 млн транзакцій на добу. NovaPay належить до компаній групи NOVA та забезпечує її зручними, швидкими та надійними платіжними сервісами в онлайні та офлайні. Поєднуючи фінансові послуги з логістикою Нової пошти, компанія створює продукти, якими користуються мільйони українців. Бренд має 3600 відділень та 13 тис. співробітників.

Усе це можливо завдяки тому, що NovaPay — одна з найбільш технологічно розвинених українських фінкомпаній. На її озброєнні, серед іншого, знаходиться:

штучний інтелект, який використовується для оптимізації роботи чат-бота, для розпізнавання обличчя при вході користувачів у застосунок, для розрахунку кредитного ліміту для користувачів послуги «Посилка в кредит»;

антивірусні програми, хмарні сервіси та шифрування даних, що необхідно для надійного зберігання інформації, зокрема, від програм вимагачів (що таке ransomware та як компанії захищаються від кіберзлочинців читайте тут);

механізми якісної верифікації та ідентифікації клієнтів;

двофакторна верифікація тощо.

NovaPay відповідає вимогам міжнародного стандарту безпеки карткових платежів PCI DSS, який включає 12 детальних і суворих вимог. Ці вимоги охоплюють як програмне, так і апаратне забезпечення компанії, яке займається обробкою платежів.

Також нагадаємо, що компанія отримала статус соціально значущої платіжної системи, який надав Національний Банк України. Попри те, що NovaPay не є банківською установою, вона відповідає строгим вимогам, зазвичай застосовуваним до банків.

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PSP Platon

Здійснює процесинг платежів та надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. На території України платіжний провайдер PSP Platon успішно працює з 2012 року. У своїй діяльності компанія використовує як традиційні, так і надсучасні технології, що дозволяють надавати максимально якісні та безпечні послуги користувачам.

Працює компанія в декількох напрямках:

інтернет-еквайринг;

Р2Р перекази та інші платіжні сервіси;

процесинг платежів.

PSP Platon пропонує різні інструменти для бізнесу, зокрема, модулі для CMS, підключення по API та мобільні SDK. Також команда співпрацює з провідними банками України.

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Portmone

Це українська міжбанківська електронна платіжна система, що входить до числа найтехнологічніших фінкомпаній України. Бренд спеціалізується на послугах доставки й оплати рахунків за різні товари та послуги в онлайн-режимі за допомогою міжнародних платіжних карток Visa і MasterCard.

Іншими словами, це найбільший незалежний багатоканальний платіжний провайдер з онлайн-оплат, інтернет-еквайрингу, платежів та переказів в Україні. Сервіс пропонує комплексні рішення для всіх форм бізнесу.

Компанія вийшла на ринок України у 2002 році та вважається одним із його лідерів. Це перший український бренд, який зумів пройти міжнародний аудит за стандартом PCI DSS (встановлений основними платіжними системами — Visa і Mastercard). З того часу вона встигла інтегрувати в систему безліч новітніх технологій, таких як токенізація та AI-системи.

Розрахунковими банками-еквайрами для системи Portmone є: UniCredit Bank, Сенс Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Raiffeisen Bank, Укрексімбанк і Банк «Фінанси та Кредит».

iPay.ua

iPay.ua — український сервіс онлайн-платежів та грошових переказів, за допомогою якого власники банківських карток Visa, MasterCard і ПРОСТІР можуть оплатити онлайн будь-які послуги. Бренд вже понад 16 років надає зручні та швидкі рішення. Торік його було включено до каталогу перспективних ІТ-компаній України — Incredible Tech, що підкреслює високотехнологічність та надійність сервісу.

Також iPay.ua отримав найвищу оцінку надійності та якості платежів, що підтверджено міжнародним сертифікатом відповідності світовим стандартам безпеки PCI DSS. Його робота відбувається з урахуванням вимог міжнародних платіжних систем — Verified by Visa та Mastercard SecureCodе.

Окрім інтеграції провідних технологій, iPay.ua створює і власні системи, такі як Pectoral, призначена для захисту карткових даних, що передбачає підтвердження особи власника картки під час інтернет-платежу за допомогою електронного цифрового підпису.

Серед партнерів iPay.ua — ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Сенс Банк та ін.

Нагадаємо, що нещодавно Київ Цифровий, iPay.ua та Mastercard оголосили про запуск спільної cashless-ініціативи.

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