Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування

Сьогодні, в епоху диджиталізації та стрімкого розвитку цифрових фінансових послуг, питання надійності та безпеки займає центральне місце. У цій статті ми поговоримо про учасників ринку небанківського споживчого онлайн-кредитування, які йдуть у ногу з часом та впроваджують інноваційні рішення для подолання цих викликів

Провідні гравці на українському ринку небанківського споживчого онлайн-кредитування не поступаються за надійністю та безпекою найбільшим банківським установам. Зокрема, вони інтегрують у свої сервіси найпотужніші антивірусні програми, штучний інтелект, DLP-системи та інші механізми захисту. Розглянемо деякі яскраві приклади.

Moneyveo

Перша компанія, про яку ми поговоримо у цьому огляді, це Moneyveo, — один із найпопулярніших брендів у небанківському секторі України, послугами якого регулярно користується близько 1,35 млн українців. Ця платформа вже видала понад 7,68 млн кредитів на суму 38+ млрд грн. Працює сервіс 24/7, гроші клієнтам надсилає миттєво, пропонує прозорі умови співпраці та, що найголовніше, гарантує надійний захист персональних даних.

Цього року Moneyveo черговий раз підтвердила сертифікат PCI DSS Service Provider 3.2.1, що підкреслює статус надійного постачальника фінансових рішень. Для захисту даних користувачів компанія інтегрувала безліч різних систем та механізмів, зокрема має на власному озброєнні:

потужні антивіруси;

механізми перевірки на зловмисний код;

надійну систему захисту від DDos-атак;

DLP-системи;

сканери вразливостей;

шифрування баз даних;

рольовий доступ;

сегментування сітки;

систему двофакторної аутентифікації;

систему верифікації та ідентифікації клієнтів (BankID);

систему керування робочими станціями через групові політики Active Directory тощо.

Це далеко не повний перелік заходів з кібербезпеки, що розгорнуті та функціонують в компанії.

Фінтех-компанія активно використовує ШІ для оптимізації процесів та надання кращого обслуговування клієнтам, наприклад:

у кібербезпеці: для виявлення та запобігання шахрайству, захисту даних клієнтів;

у скорингу: для оцінки кредитоспроможності користувачів (дозволяє приймати більш обґрунтовані та швидкі рішення);

для оптимізації внутрішніх процесів (таких як обробка заявок, обслуговування клієнтів та аналіз даних);

для покращення клієнтського досвіду: персоналізація пропозицій, надання цілодобової підтримки та покращення якості обслуговування.

«Moneyveo — піонер та лідер онлайн-кредитування в Україні з 2013 року. Завдяки передовому досвіду та застосуванню інноваційних технологій ми надаємо зручний, швидкий та вигідний сервіс отримання кредиту на банківську картку у будь-якому місці та у будь-який час за наявності доступу до мережі інтернет, — зазначають у компанії. — Наша команда досягає високих результатів, орієнтуючись на розширення фінансових можливостей українців, роблячи фінансові послуги доступними для всіх, незалежно від місця проживання чи соціального статусу».

Нагадаємо, що компанія пропонує відразу декілька популярних кредитних продуктів: «СМАРТ» та Trend (детальніше про них читайте тут). Середній час реєстрації в сервісі — 8 хвилин, а час обробки системою заявки на кредит — до 2 хвилин. Гроші також можуть отримати студенти, пенсіонери та люди з неідеальною кредитною історією. Залежно від обраної пропозиції користувачам доступно від 500 до 29 тис. грн.

Зазначимо, що з 25 липня 2022 по 31 грудня 2024 року діє акція «Кредит Smart під 0,01%!». Отримати кошти в рамках цієї пропозиції може кожен користувач, який уперше звернувся до Moneyveo.

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Selfie Credit

Це також досить надійний сервіс, що використовує ряд сучасних технологій для захисту персональних даних клієнтів. Головна особливість платформи полягає в тому, що вона пропонує автоматизоване заповнення кредитної анкети на основі даних, що отримуються від банківських установ, і для цього клієнту достатньо зробити селфі.

Залежно від обраного кредитного продукту, нові клієнти можуть взяти від 400 до 20 тис. грн. Сервіс працює цілодобово.

«Наш сервіс пропонує споживачам унікальну процедуру оформлення кредиту за допомогою селфі. Достатньо дати дозвіл, щоб SelfieCredit запросив інформацію про споживача з БКІ, а потім автоматично вніс інформацію в реєстраційну анкету», — зазначають у компанії.

Нагадаємо, що зараз Європейський Союз робить важливий крок на шляху до захисту фінансового ландшафту, ухвалюючи Закон про цифрову операційну стійкість (Digital Operational Resilience Act, DORA) — ініціативу, яка є частиною нової Стратегії цифрових фінансів, що має на меті визначити, як фінансові компанії повинні управляти цифровими ризиками. Цей законодавчий акт був прийнятий 16 січня 2023 року і дав фінустановам два роки на те, щоб відповідати його вимогам, коли він набуде чинності 17 січня 2025 року.

Credit7

Це мікрофінансова організація з європейським капіталом, у якої в пріоритеті саме безпека та якість обслуговування. Кредити видаються на суму до 30 тис. грн (нові клієнти можуть отримати від 500 до 15 тис. грн) на термін до 30 днів. Отримати гроші можна за 3 хвилини.

«Компанія дбає про кожного клієнта і регулярно покращує свій сервіс вже понад 4 роки», — зазначають у компанії.

Серед функцій та механізмів, які Credit7 застосовує для підвищення надійності сервісу, це багатофакторна автентифікація, регулярне оновлення програмного забезпечення, резервне копіювання даних, що, зокрема, є методом захисту від поширеного різновиду кіберзлочинів ransomware.

Зазначимо, що нещодавно Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів про те, що кількість атак із використанням ransomware збільшилася на 70% у 2023 році. Лише у США збитки від цього виду кібершахрайства перевищили $4 млрд у 2022 році, при цьому хакери отримали $1,1 млрд.

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Аванс Кредит

Це сервіс онлайн-кредитування, який надає позики від 1 тис. до 20 тис. грн на термін до 120 днів. Оформлення кредиту займає до 15 хвилин без зайвих документів. Ймовірність схвалення заявок — близько 90%.

Як й інші компанії з нашого переліку, Аванс Кредит дбає про безпеку користувачів, зокрема, постійно моніторить загрози, контролює доступ до систем, навчає персонал, оцінює ризики та проводить постійні покращення.

«Наш сервіс дозволяє отримати онлайн кредит в будь-якому місці світу! Все що потрібно мати повнолітньому Клієнту: паспорт громадянина України, податковий код, фінансовий номер телефону, картку українського банку, доступ до мережі Інтернет та три хвилини часу», — кажуть у компанії.

Нагадаємо, що згідно зі звітом Visa, сьогодні як ніколи зросла потреба у швидких, простих і безпечних платежах, від яких залежить життєдіяльність окремих інституцій, громад та економік у всьому світі. Необхідність надійного захисту персональних даних користувачів останнім часом стає все гострішою через розвиток штучного інтелекту, який кіберзлочинці залучають у своїх схемах.

Треба Кредит

Treba credit — український сервіс онлайн-кредитування, що надає швидку фінансову допомогу. Максимальний розмір кредиту — до 10 тис. грн (повторно до 20 тис. грн), оформлення займає від 5 до 15 хвилин.

Як зазначається на сайті компанії, платформа має SSL-сертифікат захисту даних від шахраїв, пропонує надійний інтернет еквайринг, верифікацію даних фахівцями служби безпеки.

«Система кредитного скорингу не пропустить шахраїв, — наголошують у Treba credit. — 100% гарантія захисту й абсолютна конфіденційність. Інформація про Клієнта не передається третім особам без його Згоди. Виняток — ситуації та випадки, які передбачені законодавством. Усі Ваші фінансові операції захищені згідно з найвищими стандартами».

Нагадаємо, що Національний банк України запровадив обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня. Як ми раніше писали, це необхідно, в першу чергу, для боротьби з так званими дропами. Детальніше читайте у матеріалі.

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