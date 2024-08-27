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НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку

27.08.2024 14:11
Дарія Шуть
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В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів

НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку

Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) запровадив обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня.

Зазначається, що обмеження розповсюджується лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не стосуватиметься:

  • рахунків волонтерів, які відповідають критеріям;
  • осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження;
  • переказів коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;
  • переказів юридичних осіб.

Водночас операції за реквізитами IBAN ніяк не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму. Тому встановлені обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність.

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В НБУ пояснюють необхідність введення лімітів на карткові перекази, зокрема, щоб боротися з тіньовими схемами, такими як дропи. Аналіз регулятора свідчить, що через картки дропів може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення.

«Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на розв’язання цієї проблеми. Це надалі дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів», — зазначають в НБУ.

Чи вплине нововведення на збори волонтерів

В регуляторі запевняють, що цього не станеться. За підсумками обговорень зі спільнотою волонтерів було ухвалено, що ліміти не діятимуть:

  • під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери;
  • під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери.

Нацбанк визначив п’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Щоб особа не підпадала під ліміти, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п’яти. Про це детальніше ми писали тут.

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Які ще кроки планує НБУ для боротьби з махінаціями на ринку

Ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Запровадження правових норм для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем.

Створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах.

Внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження НБУ для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами.

Будуть посилені вимоги до банків та небанківських установ щодо дотримання вимог законодавства та налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів. А також підвищення ефективності систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю відповідно до вимог і рекомендацій НБУ.

Нагадаємо, НБУ пропонує внести зміни до законодавства щодо створення реєстру «грошових мулів» або дропів для ефективнішої боротьби з ними.

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Рубрики: Грошові переказиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиНБУ
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