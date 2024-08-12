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НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

12.08.2024 17:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) оновив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обсягу обов’язкових резервів

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для банків Фото: bank.gov.ua

Так, з 11 серпня 2024 року:

  • з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045 з огляду на його планове погашення 07 серпня 2024 року в повному обсязі;
  • до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000232177, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 06 серпня 2024 року. Такими паперами можна покривати до 50% від суми обов’язкових резервів для відповідного періоду утримання.

Таке рішення допоможе підвищити активність на аукціонах Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, що є важливим для уникнення прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком.

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З 11 січня 2023 року банки отримали можливість зараховувати певний перелік бенчмарк-ОВДП для покриття до 50% обсягу обов’язкових резервів. Цей перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

З 11 серпня 2024 року він міститиме одинадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116 та новий UA4000232177.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 09 серпня 2024 року № 290-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набрало чинності з 10 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ презентував нові банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям Слава!». НБУ до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: «Слава Україні! Героям Слава!».

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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