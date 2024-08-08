НБУ презентував нову памʼятну монету

Національний банку України (НБУ) введе в обіг нову пам’ятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України»

У День військ зв’язку, 8 серпня, заступник голови НБУ Олексій Шабан та заступник начальника Головного управління зв’язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Олексій Науменко презентували нову обігову пам’ятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України».

Вона продовжує серію «Збройні Сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям.

«До професійного свята українських військових зв’язківців ми хочемо зробити символічний подарунок — нову обігову пам’ятну монету «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України». Адже надійний зв’язок в умовах бойових дій потрібен ЗСУ як повітря. Від якісного зв’язку, від самовідданості та мужності зв’язківців, які забезпечують його у надскладних умовах, часто залежить успішність виконання бойових задач, ефективність маневрів, збереження життя наших захисників, а також — наближення перемоги», — прокоментував Олексій Шабан.

Монета, номіналом 10 гривень, має звичайний, зразка 2018 року, аверс та тематичний реверс.

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На ньому по колу містяться написи «ВІЙСЬКА ЗВ’ЯЗКУ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЗСУ» та гасло її військовослужбовців: «СИЛЬНІ ТРИМАТИ ЗВ’ЯЗОК!». У центрі композиції, немов щит, що захищає інформаційний простір, зображено емблему Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, в її основі — восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок.

На задньому плані — схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору, де точиться невидима війна.

Обігова пам’ятна монета «Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Тираж — 10 000 000 штук (у тому числі 510 000 штук як сувенірна продукція).

Нагадаємо, що НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні. Національний банк України минулого місяця застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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За матеріалами: НБУ.