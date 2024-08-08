НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні

Національний банк України минулого місяця застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

За рішенням регулятора Комінбанк отримав штраф у розмірі 31 млн грн за:

нездійснення необхідної перевірки клієнтів;

неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу;

невживання заходів щодо виявлення критеріїв ризиків відмивання доходів клієнтами;

ненадання Нацбанку достовірної інформації та/або документів щодо законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.

Також Комінбанк отримав ще один штраф у 2,2 млн грн за надання недостовірних даних про валютні операції на запит НБУ та письмове застереження.

Штраф у розмірі 43,3 тис. грн отримав фінансовий сервіс NovaPay. Компанія здійснювала транскордонні перекази валютних цінностей з України з рахунків клієнтів без наявності ліцензії Нацбанку на здійснення таких валютних операцій.

Пресслужба NovaPay надала PaySpace Magazine коментар щодо цього штрафу. Зокрема, НБУ оштрафував компанію за те, що клієнти NovaPay здійснювали транскордонні операції — загалом 30 операцій на суму 43 тис. грн:

Влітку минулого року, коли компанія працювала над створенням власного мобільного застосунку і робила тестові транзакції — внутрішні та кілька закордонних. На той момент не було розʼяснень НБУ, чи можуть клієнти NovaPay проводити гривневими картками валютні операції. А у воєнний час отримати ліцензію на валютні операції неможливо. Наприкінці осені — на початку зими 2023 року, коли NovaPay готувався до запуску мобільного застосунку і тестував платежі карткою за допомогою лабораторії Apple Pay, яка працює тільки в Європі. Інакше, без тесту платежів, неможливо запустити розрахунки цифровим гаманцем для наших клієнтів.

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Інші штрафи

Фінкомпанія «Конгур» оштрафована на 935 тис. грн за неналежне оновлення внутрішніх документів з питань відмивання коштів, нездійснення перевірки нових клієнтів, неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу, невиконання контролю за відповідністю працівників нормам законодавства. Також компанія не подавала повноцінно достовірні дані до НБУ та надсилала регулятору звітності з порушеннями.

Фінансові компанії «Фалькон» та «Фрейзер» отримали штрафи по 595 тис. грн кожна. Вони не оновлювали внутрішні документи згідно з законодавством, неналежно перевіряли клієнтів та застосовували ризикоорієнтований підхід, а також подавали до Нацбанку документи та звітності з порушеннями.

Ще одна фінкомпанія «Аверс» оштрафована на 51 тис. грн за неналежне оновлення внутрішніх документів та незабезпечення своєчасного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій.

Інший штраф в розмірі 50 тис. грн «Аверс» отримала за неналежне визначення інформації у внутрішніх документах про організацію роботи зі здійснення валютно-обмінних операцій.

Про анулювання ліцензій

Також НБУ на підставі їхніх заяв анулював ліцензії на діяльність фінкомпанії з правом здійснювати діяльність з надання нижчезазначених фінпослуг таким установам:

ТОВ «КАШТАН ЛІЗИНГ» — фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «ПРОФІЛЬ» — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг.

У зв’язку з анулюванням ліцензій ці небанки виключили з Держреєстру фінустанов.

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Про зміни обсягу ліцензій

На підставі власних заяв нижчезазначених компаній, надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії:

Компанії «ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП» та «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» — виключення фінпослуги надання гарантій. Компанії тепер можуть надавати лише послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг. Фінансові компанії «ЕЛ.ЕН.ГРУП», «КИЇВКЕПІТАЛ», «ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИ», «ФІНРЕЗЕРВ», «САТО» — виключення послуги фінансовий лізинг. Вони мають право надавати лише фінпослуги: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит. Фінкомпанії «ІНВЕСТ-КРЕДО», «ЦЕНТРАЛ ФІНАНС» — виключення з ліцензії послуги надання коштів та банківських металів у кредит. У компаній залишилась доступною лише послуга факторинг. Компанія «ІНТЕРНЕШИНАЛ ФІНАНС» — виключення з ліцензії таких послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг. Вона може надавати лише послугу факторинг.

Відповідні рішення щодо анулювання та змінення обсягу ліцензій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 серпня.

Нагадаємо, НБУ вжив заходів впливу щодо 15 фінансових компаній та одного ломбарду, вимагаючи від них вжиття заходів для усунення порушень, що були виявлені під час нагляду.

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