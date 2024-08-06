НБУ застосував заходи впливу до 16 фінустанов

Національний банк України (НБУ) вживає заходи впливу щодо 15 фінансових компаній та одного ломбарду, вимагаючи від них вжиття заходів для усунення порушень, що були виявлені під час нагляду, і приведення їх діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовані до:

ТОВ «Фінансова компанія «Мадрид»» (ЄДРПОУ 42951405);

ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43583241);

ТОВ «Галєрон Фінанс» (ЄДРПОУ 42703970);

ТОВ «Фінансова компанія «Інновація»» (ЄДРПОУ 39409610);

ТОВ «Фінансова компанія «Інтер Інвест»» (ЄДРПОУ 36800607);

ТОВ «Фінансова компанія «Фінтек Меркурій»» (ЄДРПОУ 42910274);

ТОВ «Фінансова компанія «Капітал Джірінг»» (ЄДРПОУ 40091114);

ТОВ «Гоу Кеш» (ЄДРПОУ 43123489);

ТОВ «Фінансова компанія «Уно Капітал»» (ЄДРПОУ 39669296);

ТОВ «Фінансова компанія «Українська фінансова об’єднана група»» (ЄДРПОУ 40884515);

ТОВ «Фінансова компанія «Солід Груп»» (ЄДРПОУ 43450984);

ТОВ «Фінансова компанія «Фалькон Фінанс»» (ЄДРПОУ 43064565);

ТОВ «Фінансова компанія «Фінрайт»» (ЄДРПОУ 40997279);

ТОВ «Тормес-Капітал» (ЄДРПОУ 41617961);

ТОВ «Фінансова компанія «Артеміда-Ф»» (ЄДРПОУ 42655697);

ПП «Ломбард «Алмаз» Прошутінський Т.В. І Компанія» (ЄДРПОУ 36410969).

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Зазначені фінансові установи не надали Нацбанку звіт про підтвердження річних фінансових даних за 2023 рік, складений аудитором, уповноваженим на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. Термін подання такого звіту вже минув (1 червня 2024 року). Ці установи зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених порушень і привести свою діяльність у відповідність до законодавства України до 1 жовтня 2024 року.

Рішення про застосування заходів впливу було ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 серпня 2024 року на основі результатів безвиїзного нагляду за фінансовими та супутніми послугами. Це рішення набирає чинності з 6 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що у НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги. Прогноз НБУ базується на припущенні, що окремі тарифи на послуги ЖКГ, такі як газ, опалення та гаряча вода, залишаться незмінними протягом 2024 року. Проте, через складний стан в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, тарифи будуть поступово коригуватися в наступних роках.

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За матеріалами: НБУ.