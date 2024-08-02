На скільки скоротився обсяг непрацюючих кредитів у банках — НБУ

Частка та обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стали меншими за перше півріччя 2024-го

Так, станом на 1 липня частка NPL у банківському секторі становила 34,6%, що на 2,8 в.п. нижче показника станом на початок року. Обсяг NPL скоротився за перші шість місяців цього року на 4,2 млрд грн — до 418,2 млрд грн.

Частка NPL роздрібних кредитів за цей час знизилася на 3,9 в.п. до 19,6%. Помітно прискорилося і зниження частки NPL у корпоративному кредитному портфелі – на 1,9 в.п. до 42,2%.

Серед ключових чинників скорочення частки NPL – подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих роздрібних кредитів, передусім банками з українським приватним капіталом. Врегулювання NPL у корпоративному сегменті потребує значних зусиль від банків.

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В НБУ зазначили, що наразі банки активно застосовують наявний достатній інструментарій для врегулювання NPL. Найпоширенішими інструментами роботи банків із NPL є позасудові реструктуризації. Вони покликані пом’якшити боргове навантаження на клієнта та дати йому змогу відновити платоспроможність.

Як банки розв’язують проблему NPL

Банки реструктуризували близько половини всіх корпоративних NPL, що сьогодні залишаються на їхніх балансах. Без урахування кредитів колишнім власникам ПриватБанку така частка перевищує 90%. (Частка NPL корпоративних кредитів без урахування кредитів колишнім власникам ПриватБанку становить 29,3%, тобто на 12,9 в. п. менше, ніж з їх урахуванням).

Ґрунтовний аналіз умов та ефективності реструктуризацій із 2020 року свідчить, що до повномасштабної війни найпоширенішою поступкою клієнтам із NPL була пролонгація боргу, зрідка – з пільговим періодом сплати процентів за кредитом.

Щоб залишити більше ресурсів клієнту для швидшого відновлення його фінансового стану, банки поєднували одночасно декілька інструментів. У 62% випадків це комбінація інструментів пролонгації кредиту та надання пільгового періоду для сплати процентів.

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Найчастіше до NPL застосовується щонайменше дві-три послідовних відносно коротких реструктуризацій, зазвичай кожна наступна має довший строк, ніж попередня. Водночас банки рідко знижують ставки, винятками були реструктуризації, здійснені відповідно до законодавства, які переважно проводилися до 2022 року.

Заходом «останньої надії» у врегулюванні NPL є стягнення та продаж банком застави. «Воєнні» NPL забезпечені краще за старий портфель з огляду на виваженіші стандарти кредитування останніх років. Однак загалом невисоке покриття кредитів заставою робить заходи добровільного врегулювання для банків ще вагомішими.

Попри всі зусилля, відновлення платоспроможності боржників залишається рідкістю, пояснюють в Нацбанку.

Нагадаємо, банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля, свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування.

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Джерело: НБУ