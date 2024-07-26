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Банки прогнозують зростання попиту на кредити — НБУ

26.07.2024 18:00
Ольга Деркач
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Банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля, свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування

Банки прогнозують зростання попиту на кредити — НБУ

Банки прогнозують зростання попиту на кредити — НБУ Фото: freepik.com

За даними опитування, банки очікують зростання обсягів кредитів бізнесу вже восьмий квартал поспіль, населенню — шостий квартал поспіль. Більша частка респондентів надалі нарощуватиме корпоративний портфель, дещо менша —роздрібний.

Фінустанови очікують на певне погіршення якості кредитів населення, натомість якість кредитів бізнесу, на їх думку, не зміниться. Попит на кредити з боку малого та середнього бізнесу (МСБ) зростав п’ять кварталів поспіль з огляду на потребу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, нижчі процентні ставки та необхідність реструктуризувати борги.

Респонденти прогнозують підвищення попиту на всі види корпоративних кредитів у ІІІ кварталі, крім позик в іноземній валюті. Попит населення на позики в ІІ кварталі зріс завдяки ліпшим споживчим настроям, кращим перспективам ринку нерухомості, зокрема низьким відсотковим ставкам за іпотекою.

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Фінустанови прогнозують збільшення попиту на всі види роздрібних кредитів у ІІІ кварталі. Боргове навантаження підприємств у ІІ кварталі банки оцінили як середнє, закредитованість населення — як найнижчу за всю історію спостереження з ІІІ кварталу 2016 року.

Банки надалі посилювали стандарти кредитування бізнесу в ІІ кварталі, проте це посилення передусім стосувалося кредитів великим підприємствам. Стандарти для МСБ лишилися незмінними. У ІІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСБ та довгострокових позик, посилити — для валютних кредитів.

Рівень схвалення заявок у II кварталі зменшився для корпоративних позик, за винятком кредитів МСБ, для яких він залишився незмінним. Під час схвалення заявок банки мали консервативніший підхід до суми позик, а для великих підприємств — до вимог до застави.

Про пом’якшення кредитних стандартів для роздрібних кредитів повідомила рекордна частка респондентів. Стандарти споживчого кредитування пом’якшувалися шість кварталів поспіль. Банки планують зберегти цю тенденцію і у ІІІ кварталі.

Рівень схвалення заявок на кредити населенню зріс з огляду на послаблення заставних вимог для іпотеки, збільшення обсягу кредитів та зниження відсоткових ставок і комісій для споживчих позик.

Усі види ризиків у ІІ кварталі дещо зросли, вважають респонденти, водночас суттєво зріс лише операційний ризик. Частка респондентів, які зазначили про збільшення кредитного ризику, найнижча з початку 2021 року. У ІІІ кварталі очікується зростання кредитного, валютного та операційного ризиків, свідчать результати опитування.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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