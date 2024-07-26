НБУ заборонив видавати кредити лудоманам

Національний банк України (НБУ) заборонив видавати споживчі кредити особам, які включені до спеціального реєстру лудоманів та використовували кредитні кошти для ставок

З 25 липня бюро кредитних історій (БКІ), які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, можуть отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Своєю чергою БКІ передаватимуть безоплатно кредитодавцям дані щодо лудоманів та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Це передбачено змінами до законодавства, які розробив Нацбанк, що запроваджують:

заборону видавати споживчий кредит особам, які включені до Реєстру та які використовували кредитні кошти для внесення ставок;

обов’язок кредитодавця до видачі споживчого кредиту перевірити наявність такої інформації в Реєстрі шляхом звернення до БКІ.

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Інформація про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, вноситься до Реєстру уповноваженим органом (КРАІЛ) за результатами розгляду відповідної заяви.

Таку заяву можуть подати члени сім’ї першого ступеня споріднення або законні представники людини.

За яких умов та як саме вносять до Реєстру

Головна підстава — якщо особа використовує кредитні кошти для внесення ставок, а витрати на гру перевищують її особистий дохід, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Внесення до Реєстру відбувається за результатами розгляду заяви щодо перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище, та здійснюється з використанням коштів, отриманих у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.

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З алгоритмом дій для обмеження рідних від участі в азартних іграх, а також зі зразком заяви про таке обмеження можна ознайомитися на вебсайті КРАІЛ.

За умови внесення відповідної інформації про особу до Реєстру, БКІ зможуть передати її кредитодавцям. Після отримання такої інформації кредитодавцям буде заборонено укладати договір про споживчий кредит з лудоманами, щодо яких вони отримали інформацію про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Нагадаємо, Нацбанк України заборонив з 22 червня використання кредитних коштів для гемблінгу. Зокрема, заборонено проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх шляхом коштів, отриманих на умовах кредиту.

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Джерело: НБУ