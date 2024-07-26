close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ заборонив видавати кредити лудоманам

26.07.2024 10:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) заборонив видавати споживчі кредити особам, які включені до спеціального реєстру лудоманів та використовували кредитні кошти для ставок

НБУ заборонив видавати кредити лудоманам

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

З 25 липня бюро кредитних історій (БКІ), які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, можуть отримати доступ до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Своєю чергою БКІ передаватимуть безоплатно кредитодавцям дані щодо лудоманів та використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Це передбачено змінами до законодавства, які розробив Нацбанк, що запроваджують:

  • заборону видавати споживчий кредит особам, які включені до Реєстру та які використовували кредитні кошти для внесення ставок;
  • обов’язок кредитодавця до видачі споживчого кредиту перевірити наявність такої інформації в Реєстрі шляхом звернення до БКІ.

Читайте також: Підраховано, скільки грошей виграли українські чиновники в онлайн-казино

Інформація про осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, вноситься до Реєстру уповноваженим органом (КРАІЛ) за результатами розгляду відповідної заяви.

Таку заяву можуть подати члени сім’ї першого ступеня споріднення або законні представники людини.

За яких умов та як саме вносять до Реєстру

Головна підстава — якщо особа використовує кредитні кошти для внесення ставок, а витрати на гру перевищують її особистий дохід, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Внесення до Реєстру відбувається за результатами розгляду заяви щодо перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище, та здійснюється з використанням коштів, отриманих у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.

Вас може зацікавити: Скільки за рік заробили онлайн-казино з «російським слідом» в Україні — YouControl

З алгоритмом дій для обмеження рідних від участі в азартних іграх, а також зі зразком заяви про таке обмеження можна ознайомитися на вебсайті КРАІЛ.

За умови внесення відповідної інформації про особу до Реєстру, БКІ зможуть передати її кредитодавцям. Після отримання такої інформації кредитодавцям буде заборонено укладати договір про споживчий кредит з лудоманами, щодо яких вони отримали інформацію про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Нагадаємо, Нацбанк України заборонив з 22 червня використання кредитних коштів для гемблінгу. Зокрема, заборонено проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх шляхом коштів, отриманих на умовах кредиту.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up і Vbet: причина

Скільки заробили лідери грального бізнесу в Україні за рік — Опендатабот

В Україні змінилися умови отримання ліцензії в сфері азартних ігор

Джерело: НБУ

Рубрики: БанкиГрошіКомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
В Україну заходитиме більше валюти — Пишний 26.07.2024

В Україну заходитиме більше валюти — Пишний
Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ 25.07.2024

Картками яких банків українці користуються найбільше — НБУ
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки 25.07.2024

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ 24.07.2024

Які гроші найчастіше підробляють шахраї у 2024 році — НБУ
НБУ надав іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів 24.07.2024

НБУ надав іноземним інвесторам прямий доступ до ринкових боргових інструментів
НБУ оновив вимоги до достатності капіталу банків 23.07.2024

НБУ оновив вимоги до достатності капіталу банків
Вибір редакції
Всі
Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury
ТОП статей 26.07.2024

Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury

 Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло
ТОП статей 25.07.2024

Тренди, на яких сфокусована GlobalLogic, стануть необхідністю через певний час: велике інтерв’ю директора з технологій GlobalLogic Антона Мужайло
Останні новини
Сьогодні  15:40

Київстар та Дія запустили нову послугу

 Сьогодні  15:00

Мемкоїни знаменитостей впали на 94% від пікових значень: про які монети йдеться

 Сьогодні  14:20

OpenAI анонсувала власний ШІ-пошуковик

 Сьогодні  13:40

Скільки українців є в Реєстрі лудоманів — Опендатабот

 Сьогодні  13:00

В Україну заходитиме більше валюти — Пишний

 Сьогодні  12:20

В Україні відновилась «велика приватизація»: які об'єкти продадуть

 Сьогодні  11:40

Українці створили стартап для швидкого запуску криптобізнесу

 Всі новини
credit link image