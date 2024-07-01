Підраховано, скільки грошей виграли українські чиновники в онлайн-казино

Деякі посадовці стверджують, що виграні суми були вказані у деклараціях помилково, однак це може бути результатом схеми ухилення від сплати податків

У 2023 році майже 6,5 тис. українських державних службовців задекларували 156 млн грн як виграші в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях (парі на спортивну подію).

Найчастіше вказується, що гроші отримані від ТОВ «Спейсикс» («Космолот»), ТОВ «Слотс Ю.Ей», ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Геймдев», а також підсанкційної «Паріматч», йдеться в розслідуванні журналістів Слідство.Інфо.

Найбільший виграш помітили у декларації співробітниці патрульної поліції Косівського райвідділу поліції Івано-Франківської області Ольги Худик – майже 44 млн грн. Зазначено, що ці гроші виграв її чоловік Олег Худик, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Водночас в його декларації вказано 20 тисяч грн виграшу, а не 20 млн.

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Пізніше під час спілкування з журналістами чоловік стверджував, що протягом останнього року взагалі не грав, а гроші в декларації вказані помилково. Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, така помилка може бути наслідком схеми з ухилення від податків.

«Деякі казино розкидали гроші на випадкових людей. Це виявлялося уже тоді, коли люди починали готувати декларацію і бачили якісь надходження, які офіційно ніколи на картку не заходили», – пояснив Железняк.

Також прокурор Сокальського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький за 2023 рік виграв 891 тис. грн. А начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації Віталій Никоненко за 2023-й задекларував 335 тис. грн від оператора державних лотерей «МСЛ» і майже 118 тис. грн від букмекерської компанії «ФАВБЕТ».

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Заступник командира взводу №2 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області Роман Чумак у декларації за 2023 рік вказує виграші від чотирьох онлайн-казино. Зокрема, 45,6 тис. грн від ТОВ «Спейсикс», 279 тис. грн від «Нейтів аппс», 28 тис. грн від «ВБЕТ Україна» та майже 4 тис. грн від ТОВ «Геймдев».

За інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, станом на 19 червня 2024 року до так званого Реєстру лудоманів внесено відомості про 7 739 осіб.

З понад 6,5 тис. декларацій з виграшами понад тисяча службовців вказали, що отримали виграші у двох різних місцях, а 214 людей задекларували призи із трьох казино. Ще 50 чиновників отримали виграші у чотирьох гемблінгових фірмах, четверо – одразу в п’яти місцях, а трьом у проміжках між роботою за кошти платників податків пощастило виграти одразу у шести компʼютерних програм.

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