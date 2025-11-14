Біткоїн обвалився нижче $96 000: що далі

Біткоїн у п’ятницю, 14 листопада, різко просів, опустившись нижче $96 000 — до найнижчого рівня з травня. Основною причиною стали масштабні інституційні відтоки: лише 13 листопада інвестори вивели близько $870 млн із Біткоїн-ETF

Унаслідок цього ринкова капіталізація криптовалюти просіла нижче $2 трлн. Після падіння хвиля ліквідацій накрила ринок: понад $500 млн у біткоїн-позиціях із плечем було ліквідовано, причому понад 90% втрат припало на трейдерів у лонгах. Загалом на ринку ліквідували понад $1,1 млрд у маржинальних позиціях.

На час публікації «цифрове золото» торгувалося на рівні $95,6 тис. — на 7% нижче за останні 24 години та на 14,5% на місячному графіку. Ринкова капіталізація Біткоїна впала за день з $2,05 трлн до $1,9 трлн.

Відтоки з Біткоїн-ETF б’ють рекорди

Як зазначається, американські спотові Біткоїн-ETF 13 листопада зафіксували близько $870 млн чистих відтоків — це другий найбільший денний показник цього року після рекордних $1,14 млрд 25 лютого.

Найбільші втрати припали на Grayscale Mini BTC з $318 млн викупів, за ним — BlackRock із $257 млн та Fidelity зі $120 млн. За останні три тижні сумарні відтоки з ETF сягнули $2,64 млрд.

До того ж довгострокові власники продали майже 390 000 біткоїнів із жовтня. На біржі також різко збільшилися надходження: за минулу добу на торгові платформи надійшло 12 000 біткоїнів — найбільший рух від березня.

Загальна капіталізація ринку криптовалют просіла до $3,73 трлн за той самий 24-годинний період. Аналітики зазначають, що масові відтоки відображають ширшу макроекономічну напругу.

Що далі для Біткоїна

BTC опинився нижче кількох ключових технічних рівнів, зокрема 24% корекції Фібоначчі на позначці $111 958 та 200-денної експоненційної ковзної середньої (EMA) на рівні $110 470, і тестує критичну зону підтримки між $96 500 та $97 000.

За словами аналітика Алі Мартінеса, це «НЕ добре», а наступні значущі рівні підтримки розташовані на $82 045 та $66 900.

Індикатори імпульсу також слабкі: денний RSI перебуває на рівні 33, а MACD на -2 752, що сигналізує про перепроданість, але не дає чітких ознак розвороту.

Below $95,930, the next key support levels for Bitcoin $BTC sit at $82,045 and $66,900. pic.twitter.com/EmxusQlQde — Ali (@ali_charts) November 14, 2025

