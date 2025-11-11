Викрадення біткоїнів на $13 млрд: Китай звинуватив США

Національний центр реагування на комп’ютерні вірусні надзвичайні ситуації Китаю (CVERC) звинуватив уряд США у вилученні 127 000 біткоїнів (BTC) на суму близько $13 млрд, викрадених у 2020 році внаслідок хакерської атаки на майнінговий пул LuBian

За даними CVERC, атаку здійснила «державна хакерська організація», а дії США з конфіскації могли бути частиною ширшої операції, пов’язаної з тими самими зловмисниками, повідомляє державне видання Global Times, передає Finbold.

Викрадені монети, які раніше пов’язували з Чень Чжі, головою камбоджійської Prince Group, обвинуваченим у США у масштабному шахрайстві з криптовалютою, залишалися недоторканими майже чотири роки. У середині 2024 року їх «тихо перевели на нові гаманці».

14 жовтня 2025 року Міністерство юстиції США висунуло офіційні обвинувачення Чжі та оголосило про конфіскацію 127 000 Біткоїнів, пов’язаних із ним. Саме ці активи збігаються з монетами, викраденими з пулу LuBian.

Китайська влада оприлюднила повну хронологію подій — від початкової атаки та крадіжки до спроб відновлення коштів, подальшої активації гаманців і фінального вилучення активів США. Така послідовність, на думку CVERC, свідчить про участь державних структур у хакерській операції, що перетворює інцидент на «суперечку між злодіями».

Запаси Біткоїна у США

Аналітична компанія Arkham підтвердила, що гаманці, на які були переведені монети, належать уряду США. За її даними, конфісковані 127 000 Біткоїнів становлять близько 38,9% від загальних криптоактивів США, які на момент написання матеріалу сягають 326 588 BTC ($34,34 млрд).

Нагадаємо, що внаслідок атаки на LuBian 28 грудня 2020 року було викрадено понад 90% активів пулу, який тоді контролював близько 6% глобального хешрейту Біткоїна. Причиною став слабкий 32-бітний алгоритм генерації ключів.

Цей скандал розгортається на тлі жорсткої антикриптовалютної політики Китаю. У 2021 році влада повністю заборонила криптовалютні транзакції та майнінг, посилаючись на ризики для фінансової стабільності, водночас просуваючи власну цифрову валюту центрального банку.

Інцидент також вписується у ширший контекст економічного протистояння між США та Китаєм, що триває на тлі завершальної фази торговельної війни між країнами.

