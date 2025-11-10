close-btn
Скільки коштуватиме Біткоїн у 2026: прогноз Кійосакі

10.11.2025 10:10
Микола Деркач

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі зробив черговий сміливий прогноз щодо головної криптовалюти світу. На його думку, Біткоїн (BTC) вже у 2026 році перевищить позначку $200 000

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pixabay.com

За словами Кійосакі, ціна Біткоїна потенційно може сягнути $250 000 у 2026 році. Так він підтвердив свою багаторічну підтримку головної криптовалюти, попри постійні попередження про можливе обвалення ринку.

У публікації в X від 9 листопада Кійосакі представив прогнози щодо ключових активів і знову висловив недовіру до традиційних фінансових систем. Разом із зростанням Біткоїна до чверті мільйона доларів він очікує, що золото подорожчає до $27 000, а срібло — до $100 у тому ж періоді. Усі три активи, за його словами, зберігали висхідний тренд протягом 2025 року.

«Моя цільова ціна для золота — $27 000. Я почав купувати його у 1971 році — того року, коли Ніксон відв’язав долар США від золота. Моя цільова ціна для Біткоїна — $250 000 у 2026 році. Срібло — $100 у 2026 році», — зазначив Кійосакі.

Читайте також: BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

Позиція Кійосакі щодо емісії грошей

Кійосакі пояснив свій оптимізм так званими «законами грошей», серед яких згадав закон Ґрешема та закон Меткалфа. Він розкритикував Мінфін і Федеральну резервну систему США за надмірне друкування грошей, назвавши країну «найбільшим боржником в історії».

«На жаль, Мінфін США та ФРС порушують ці закони. Вони друкують фальшиві гроші, щоб оплачувати свої рахунки. Якби ти чи я робили те саме, що роблять вони, — ми сиділи б у в’язниці за порушення закону», — сказав Кійосакі.

На його думку, постійне збільшення грошової маси підриває вартість долара та підсилює потребу володіти дефіцитними децентралізованими активами, такими як Біткоїн.

Він наголосив, що його інвестиційна стратегія зосереджена на твердих та цифрових активах — золоті, сріблі, Біткоїні та Ethereum, особливо у періоди спаду, як на способі захисту від системного економічного безладу.

Останні роки фінансовий експерт неодноразово попереджав про масштабне обвалення ринку, яке, на його думку, може зачепити акції, облігації, нерухомість і навіть традиційні «тихі гавані».

Він радить інвесторам готуватися до цього обвалення та бути готовими скуповувати золото, срібло, Біткоїн та Ethereum під час падіння цін. Наприклад, раніше він заявляв, що «бульбашки ось-ось почнуть лопатися… коли це станеться, і золото, і срібло, і Біткоїн теж впадуть», додаючи, що будь-яке таке падіння стане можливістю для купівлі.

За матеріалами finbold.com.

