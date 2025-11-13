Долару загрожує обвал на 40%, подібний до краху 2000-х — аналітики RBC

Аналітики глобального інвестиційного банку RBC Capital Markets попереджають, що долар може пережити затяжний спад, схожий на цикл «буму та обвалу» епохи інтернет-бульбашки 2000-х. Як зазначається у звіті банку, коли чинники, що зараз підтримують американську валюту, перетворяться на стримувальні, інвесторам слід бути готовими до масштабного розпродажу

За словами аналітиків, долар уже зазнав удару цього року через невизначеність, пов’язану з політикою президента Дональда Трампа. Однак його підтримували зростання фондового ринку США та активні інвестиції глобальних гравців — насамперед великих пасивних інвестиційних фондів — у американські активи.

Небезпечна концентрація капіталу

Протягом останніх двох десятиліть міжнародні інвестори дедалі частіше обирали американські активи, особливо акції, що своєю чергою зміцнювало долар, зазначив валютний стратег RBC Річард Кочінос.

«Така концентрація добре працювала останні 15 років, але в нинішніх умовах вона створює ризики, — написав Кочінос. — Помітна зміна попиту чи відносної прибутковості може мати серйозні наслідки для валютного ринку».

Після того як капітал почне виходити з американських активів, подібно до того, як це сталося після руйнування інтернет-бульбашки у 2000 році, долар може зазнати глибокого падіння — до 40% від піку до мінімуму, як це було у 2001–2008 роках.

Фактори ризику та стратегії захисту

Кочінос також називає серед викликів для долара завищені оцінки американських активів, зміну торговельних парадигм і переорієнтацію інвесторів на нові «тихі гавані». На його думку, до 2026 року питання довгострокового хеджування валютних ризиків має стати для ринкових гравців пріоритетним.

Для захисту від можливого тривалого падіння долара RBC радить трейдерам використовувати різні інструменти — від синтетичних кол-опціонів на індекс долара ICE до бінарних опціонів на євро та єну. Також пропонуються класичні варіанти:

дворічний кол-опціон на EUR/USD зі страйком 1,30 (що відповідає приблизно 12% падіння долара);

дворічний пут-опціон на USD/JPY зі страйком 130 (близько 15% падіння долара).

Нові ринкові умови

У звіті також наголошується, що нинішня ринкова ситуація відрізняється від початку 2000-х, зокрема через зростання частки неліквідних і приватних активів, які можуть посилювати коливання на фінансових ринках у періоди стресу.

«Історичний досвід після 2000 року дає цінні уроки, але сьогоднішнє унікальне поєднання технологічних змін, геополітичної напруженості та експериментальної монетарної політики потребує адаптації, адже традиційні моделі розподілу капіталу вже не працюють», — підсумував Кочінос.

За матеріалами bloomberg.com.