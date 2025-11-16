На які товари і до якого числа можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки»

У перші шість годин з моменту запуску програми «Зимової підтримки», яку впроваджує Уряд за ініціативи Президента України, українці оформили рекордний мільйон заявок

Про це повідомила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

Очільниця Уряду нагадала, що допомога доступна громадянам, які перебувають на території України, за винятком тих, хто знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Заявку на зимову «тисячу» можна подати онлайн через застосунок Дія з 15 листопада або у відділенні Укрпошти з 18 листопада. Всього працюють понад 26 тисяч точок по всій Україні.

Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року.

Витратити допомогу в розмірі 1 000 грн можна на актуальні товари та послуги взимку: ліки, продукти українського виробництва, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески.

Це можна зробити у такі строки:

до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;

до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;

до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.

Нагадаємо, що у Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків.

Якщо ви втратили будинок чи квартиру, які були вашим домом, через агресію рф з 24 лютого 2022 року — подавайте заяву за категорією А3.3 «Втрата житла або місця проживання» за посиланням. Навіть якщо ви не є власником житла, але мешкали там, — ця категорія для вас.

