close-btn
PaySpaceMagazine

На які товари і до якого числа можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки»

16.11.2025 11:30
Микола Деркач

У перші шість годин з моменту запуску програми «Зимової підтримки», яку впроваджує Уряд за ініціативи Президента України, українці оформили рекордний мільйон заявок

На які товари і до якого числа можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки»

Фото: pixabay.com, unsplash.com

Про це повідомила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

Очільниця Уряду нагадала, що допомога доступна громадянам, які перебувають на території України, за винятком тих, хто знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Заявку на зимову «тисячу» можна подати онлайн через застосунок Дія з 15 листопада або у відділенні Укрпошти з 18 листопада. Всього працюють понад 26 тисяч точок по всій Україні.

Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року.

Читайте також: Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Витратити допомогу в розмірі 1 000 грн можна на актуальні товари та послуги взимку: ліки, продукти українського виробництва, поштові та комунальні послуги, а також книги та благодійні внески.

Це можна зробити у такі строки:

  • до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;
  • до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;
  • до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.

Нагадаємо, що у Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків.

Якщо ви втратили будинок чи квартиру, які були вашим домом, через агресію рф з 24 лютого 2022 року — подавайте заяву за категорією А3.3 «Втрата житла або місця проживання» за посиланням. Навіть якщо ви не є власником житла, але мешкали там, — ця категорія для вас.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів

Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025 14.11.2025

Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025
Гетманцев назвав головні проблеми пенсійної системи України 14.11.2025

Гетманцев назвав головні проблеми пенсійної системи України
Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України 14.11.2025

Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України
Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам 13.11.2025

Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам
Долару загрожує обвал на 40%, подібний до краху 2000-х — аналітики RBC 13.11.2025

Долару загрожує обвал на 40%, подібний до краху 2000-х — аналітики RBC
Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct 12.11.2025

Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  10:00

Аналітики J.P. Morgan назвали дату, коли золото досягне $5 000

 15.11.2025  13:00

Окрім дефіциту кадрів: названо головні проблеми українського бізнесу

 15.11.2025  11:30

XRP ETF показав неочікувану динаміку в перший день торгів на Nasdaq

 15.11.2025  10:00

У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів

 14.11.2025  18:20

Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025

 14.11.2025  17:10

Binance відкрила демо-торгівлю для українських користувачів

 14.11.2025  16:00

Біткоїн обвалився нижче $96 000: що далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.