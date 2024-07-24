Кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя — Опендатабот

За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування єОселя було видано трохи більше 11 тисяч кредитів на суму понад 17,6 млрд грн

За майже два роки роботи програми єОселя було видано 11 165 кредитів на загальну суму 17,67 млрд грн. За перше півріччя 2024 року видано 4 840 кредитів, що становить 43% від загальної кількості.

Кількість виданих кредитів за програмою єОселя

Якщо торік в середньому видавалося 490 кредитів на місяць, то в першій половині 2024 року ця цифра зросла майже вдвічі — до 800 кредитів щомісяця. Рекордним місяцем за весь період існування програми став квітень 2024 року, коли було видано 1 008 кредитів.

Середня сума кредиту також збільшилась. Якщо минулого року ця сума складала 1,5 мільйона гривень, то цьогоріч вона зросла до 1,7 мільйона гривень.

Банк Кредит Дніпро, який приєднався до програми у другому кварталі 2024 року, одразу став лідером за середньою сумою виданих кредитів — 2,54 мільйона гривень. За короткий період він видав 37 кредитів на загальну суму 94 мільйони гривень. До порівняння, інші банки, як-от Укрексімбанк та банк Глобус, за весь час видали лише 43 та 46 кредитів відповідно.

Високі середні суми кредитів також спостерігаються у Укрексімбанк (2,13 мільйона гривень), Сенс Банк (1,97 мільйона гривень) та Скай банк (1,94 мільйона гривень).

Які банки кредитують за програмою єОселя

Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці — 1,83 мільйона гривень, а найменшу — педагоги: 1,43 мільйона гривень.

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Серед позичальників найбільше кредитів отримали військовослужбовці — 3 229 (29%) та поліцейські — 2 433 (22%). У серпні 2023 року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян, і відтоді ця категорія суттєво зросла: з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.

Кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя

Переважно українці беруть іпотеку на вторинну нерухомість — наразі це 72% або 7 992 схвалених кредитів. На житло від забудовника припадає чверть кредитів: 2 803 кредити. На первинному ринку лише 3% або 370 іпотек.

Майже половина пільгових іпотек видана у Києві та області: 18% (2057 кредитів) та 27% (3010 кредитів) відповідно. Також до лідерів потрапили Львівська (641 кредит), Одеська (541 кредит) та Вінницька (524 кредити) області.

Нагадаємо, що уряд обмежить програму єОселя. Уряд планує внести суттєві зміни до програми єОселя, які передбачають, що за кредитні кошти, отримані в рамках цієї програми, не можна буде придбати житло на вторинному ринку. Використовувати кредитні гроші дозволять лише на купівлю квартир у новобудовах.

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