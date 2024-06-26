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Уряд обмежить програму єОселя: що зміниться

26.06.2024 9:40
Ольга Деркач
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Уряд планує внести суттєві зміни до програми єОселя, які передбачають, що за кредитні кошти, отримані в рамках цієї програми, не можна буде придбати житло на вторинному ринку. Використовувати кредитні гроші дозволять лише на купівлю квартир у новобудовах

Уряд обмежить програму єОселя: що зміниться

Уряд обмежить програму єОселя: що зміниться Фото: eoselia.diia.gov.ua, freepik.com

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Today.UA.

Програма єОселя, яка вже кілька років діє в Україні, є одним із найпопулярніших кредитних інструментів для придбання житла серед українців. Свою популярність вона здобула завдяки вигідним умовам кредитування:

  • кредит під 3% річних;
  • максимальний термін виплати кредиту – 20 років;
  • початковий внесок у розмірі 20% від загальної вартості житла.

Спочатку програма була розрахована на медиків, педагогів та правоохоронців. Проте згодом коло можливих позичальників було розширено, включивши учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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До цього часу позичальники могли використовувати кошти, отримані за цією програмою, для придбання житла як на первинному, так і на вторинному ринку. Однак тепер уряд вирішив внести зміни до програми, виключивши можливість кредитування купівлі житла на вторинному ринку.

Таким чином, уряд прагне досягти двох цілей: забезпечити громадян можливістю придбати власне житло на вигідних умовах кредитування та спрямувати інвестиції у нове житлове будівництво.

«Ми маємо переформатувати програму: не розширювати вік житла на вторинному ринку, а сфокусуватися на первинному ринку», — заявила Свириденко.

Уряд сподівається, що цей крок стимулюватиме будівельну галузь в Україні, що, в свою чергу, призведе до збільшення податкових надходжень від будівельної сфери та збереження робочих місць у цій галузі.

Раніше ми писали, хто отримав найбільше кредитів на житло за програмою єОселя. Понад 8,8 тис. українців взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя. Загальна сума склала 13,6 млрд грн.

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Рубрики: КредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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